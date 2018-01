Brauchtum Sternsinger können Alarm auslösen Rauchmelder sind seit 1. Januar Pflicht. Deshalb heißt es auch: Vorsicht mit dem Weihrauchfass der Hl. Drei Könige.

Mail an die Redaktion Rauchmelder sind jetzt in allen Haushalten Pflicht. Foto: Martin Gerten/Archiv

München.Wenn katholische Tradition auf staatlich verordneten Brandschutz trifft: Seit 1. Januar müssen in Wohnungen und Häusern in Bayern Rauchmelder angebracht sein. Und genau das könnte am Wochenende Hausbesitzern und Sternsingern Probleme bereiten. Bereits im vergangenen Jahr hätten zahlreiche Rauchmelder Alarm ausgelöst, berichtete Claudia Hoffmann vom Jugendamt des Erzbistums München-Freising am Donnerstag. In einigen Fällen musste demnach der Hausmeister kommen und den Melder deaktivieren. Da die Geräte nun Pflicht seien, dürfte die Gefahr von Fehlalarmen zunehmen. Das Erzbistum rät daher Hausbesitzern zur Vorsicht, wenn sie die Sternsinger mit einem Weihrauchfass ins Haus bitten.

