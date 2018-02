Prozesse Streit um glatte Stelle auf Gehweg vor Bundesgerichtshof

Hinweisschild mit Bundesadler vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Karlsruhe.Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft heute, wer bei Schnee und Eis für nicht gestreute Stellen auf dem Gehweg haftbar ist. In dem Fall geht es um eine sogenannte Streulücke: Der öffentliche Bürgersteig in München war von der dafür verantwortlichen Stadtverwaltung gestreut worden. Dies geschah aber wie üblich nicht auf der kompletten Breite. Der Kläger stürzte auf dem Streifen, der nicht gestreut war. Er verlangt Schadenersatz und Schmerzensgeld. Mit einer Klage gegen die Stadt ist er bereits gescheitert. Danach prozessierte er gegen die Eigentümerin des Grundstücks, das er vor dem Sturz gerade verlassen hatte. Er blieb in den bisherigen Instanzen aber ebenfalls erfolglos. (Az.: VIII ZR 255/16).