Fussball

Süle dankt Hoffenheim: „Meisterschaft wäre Riesentraum“

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Club 1899 Hoffenheim. Er verdanke der TSG viel, sagte der im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselte Innenverteidiger vor dem Duell beider Vereine am Samstag in der Bundesliga. „Mich verbindet viel mit der TSG. Der Verein hat mich ausgebildet, dort bin ich Profi geworden“, sagte Süle am Donnerstag: „Ich würde mich sehr freuen, wenn ich spielen darf.“