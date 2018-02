Tarife

Tarifabschluss: Bayerns Brauer bekommen 2,5 Prozent mehr

Schon in der ersten Verhandlungsrunde haben die Tarifparteien der bayerischen Brauwirtschaft am Montag einen Abschluss erreicht: Die 10 000 Beschäftigten erhalten ab März 2,5 Prozent mehr Lohn, der Vertrag läuft zwölf Monate. Außerdem stocken die Arbeitgeber ihren Beitrag zur tariflichen Altersvorsorge um 75 auf 750 Euro pro Beschäftigten und Jahr auf, wie beide Seiten in München mitteilten.