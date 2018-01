Tarife

Tarifflucht weiterer Metallbetriebe erwartet

Die bayerischen Metall-Arbeitgeber erwarten eine Tarifflucht weiterer Betriebe. „Wir haben bereits deutliche Austritte aus dem Verband erlebt“, sagte vbm-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sei die Lage in Bayern seit 2005 relativ stabil gewesen. Von heute 847 000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie seien noch 470 000 in tarifgebundenen Betrieben. Aber „diese Forderungen und diese Art des Arbeitskampfes schwächen die Tarifbindung deutlich. Wenn wir in dieser Richtung weiterlaufen, wird sich die Tarifflucht verstärken“, sagte Brossardt.