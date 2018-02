Kriminalität

Tierischer Gauner in Pemfling

Ein Mann aus dem oberpfälzischen Pemfling (Landkreis Cham) hat einen Geldbeutel gefunden - soweit nichts Ungewöhnliches. Doch wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte er ihn im Motorraum seines Autos - beim Auffüllen des Scheibenwischerwassers. Und als ob das nicht kurios genug wäre: Der Besitzer hatte die Geldbörse nicht in Pemfling oder im Umkreis von Cham verloren, sondern im Alpenvorland. Die Beamten haben aber schon eine Vermutung, um wen es sich bei dem mutmaßlichen Täter handeln könnte: Es muss ein Marder gewesen sein, nur so ergebe die Geschichte Sinn. Der pelzige Dieb habe die Brieftasche wohl gefunden und im Motorraum versteckt, mutmaßt die Polizei. Der Finder habe vom Diebesgut in seinem Auto auf dem Weg in den Bayerischen Wald nichts mitbekommen.