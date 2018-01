Agrar Tierwohl bei Grüner Woche im Fokus Bayerns Agrarminister sieht die Verbraucher in der Pflicht: Hohe Standards auf Bauernhöfen sorgen für höhere Kosten.

Mail an die Redaktion Helmut Brunner (CSU) spricht bei der Plenarsitzung im bayerischen Landtag. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Berlin.In der Debatte um mehr Tierwohl und Umweltschutz in der Landwirtschaft sieht Bayerns Agrarminister Helmut Brunner (CSU) auch Defizite bei den Verbrauchern. „Ich habe den Eindruck, es ist sogar teilweise Scheinheiligkeit dabei, wenn man auf der einen Seite hohe Standards einfordert von unseren Bauern, aber dennoch nicht bereit ist, die höheren Produktionskosten auch zu honorieren“, sagte Brunner am Freitag auf der Agrarmesse Grüne Woche. Er beklagte zudem, viele Menschen wollten Sachargumente nicht mehr hören und verurteilten Dinge aus dem Bauch heraus.

Das öffentliche Interesse an der Arbeit der Bauern wachse, sagte Brunner. „Ich weiß, dass viele Landwirte das eher als Einengung und Einmischung empfinden.“ Die Landwirte sollten es aber als Chance begreifen und stärker kommunizieren. „Wir können vielleicht die Wertschätzung unserer Arbeit erhöhen und in der Folge hoffentlich auch die Wertschöpfung.“

Brunner zeigte sich zuversichtlich, dass es in den angestrebten Koalitionsverhandlungen von Union und SPD im Bund zu Landwirtschaft und Verbraucherschutz keine großen Differenzen geben werde. „Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, aber da kann ich nur an die Verantwortung der einzelnen Parteien appellieren.“ Brunner hatte während der Sondierungen von Union und SPD in der entsprechenden Arbeitsgruppe mögliche Kompromisse mit vorbereitet.

