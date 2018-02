Unfälle Toter und Schwerverletzter bei Autounfall

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Eschenbach.Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos bei Eschenbach (Landkreis Neustadt) ist ein 57-jähriger Fahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlitt zudem ein 40-Jähriger beim Unfall am Freitagabend lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann war mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrplan geraten und gegen das Fahrzeug des 57-Jährigen geprallt. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Beide Wagen hatten einen Totalschaden; den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. Die B470 blieb für mehrere Stunden gesperrt.