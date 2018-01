Musik

Tourstart: 1000 Menschen sehen Gisbert zu Knyphausen

Es war eine kleine Premiere: Das erste Mal seit sieben Jahren mit neuen Liedern im Gepäck hat Gisbert zu Knyphausen am Donnerstag in München seine Tour eröffnet. „Schön, mal wieder hier zu sein - und das vor so vielen Leuten“, sagte der Songschreiber zu den rund 1000 Menschen, die laut Veranstalter am Abend in die Münchner Muffathalle gekommen waren. Dort präsentierten er und seine Band Lieder des neuen Albums „Das Licht dieser Welt“.