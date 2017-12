Prozesse

Transortverband verklagt Lkw-Bauer

Der Transportverband Camion Pro hat beim Landgericht München Klage wegen Kartellabsprachen gegen die Lkw-Hersteller MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF, Iveco und Scania eingereicht. 45 Mitgliedsunternehmen hätten ihre Schadenersatzforderungen an den Verband abgetreten, sagte Vorstand Andreas Mossyrsch am Freitag in München. Er erwarte ein mehrjähriges Verfahren über zwei Instanzen, wäre aber für eine außergerichtliche Einigung offen.