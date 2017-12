Unterhaltung Traumfabrik geht eigene Wege Das Showtheater passt in keine Kategorie. Seit seiner Gründung setzt es mit außergewöhnlichen Choreografien Trends.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Die Traumfabrik folgt in ihren Choreographien seit Beginn an dem Motto: „Weniger ist mehr“. Foto: Nicole Pawelke

Regensburg.„Wir liegen nicht im Trend, wir machen ihn“, stellt Rainer Pawelke, Gründer der Traumfabrik, fest. Die mehr als 37-jährige Geschichte des Showtheaters der Fantasie gibt ihm Recht. Als Pawelke im Jahr 1980 in der ARD bei Alfred Biolek eine Seilspringen-Gruppen-Inszenierung vorstellte, war dies eine absolute Neuheit. Zwar waren die Menschen vorher schon Seil gesprungen, aber noch nie gemeinsam oder gar zur Musik und einer Choreografie folgend. Rainer Pawelke brachte damals schon zusammen, was vorher strikt getrennt war.

Aus dieser Gruppen-Inszenierung von Seilspringern bei Biolek wurde „Rope-Skipping“, eine Sportart, die heute aus dem sportlichen Leben nicht mehr wegzudenken ist und die mittlerweile eine eigene und neue Wettkampfsportart wurde. Aus einem Kinderspiel, aus dem Seilspringen als Geschicklichkeitsübung in den zwanziger und dreißiger Jahren, aus dem Konditionstraining für Boxer wurde durch die Kombination mit Choreografie und Musik, die Pawelke arrangiert hatte, etwas ganz Neues, ein neuer Trend.

Alte Genres mit neuen Ideen

Der Traumfabrikgründer sagt dazu: „Neu heißt nicht ,ex nihilo‘, also die Schöpfung aus dem Nichts. Vielmehr präsentieren wir alte Genres mit neuen Ideen und mit neuester Bühnentechnik.“ Allein die verschiedenen Genres, die im Traumfabrik-Showtheater der Fantasie präsentiert werden, ist weltweit einmalig: Schwarzes Theater, Schattentheater, Interaktion von Tänzern und Projektionen, Objekt- und Mimentheater, Akrobatik, Artistik, Tanz sowie Zuschauer-Animationen werden gezeigt.

Rainer Pawelke und seinem Team geht es nicht allein darum, nur die reine Leistung der Künstler zu präsentieren. „Für mich ist es wichtig, dass die Artistik und die Akrobatik in kleine Geschichten verpackt sind“, erklärt der Traumfabrikgründer. Es sei ganz natürlich, dass jeder Künstler möglichst viel Erfolg haben wolle. Deshalb würden bei Zirkus- oder Varieté-Auftritten häufig Zwischenstopps und Posen in den Choreografien einbaut werden, um die Zuschauer zum Applaudieren zu animieren.

Show als Gesamtkunstwerk

„Bei unseren Choreografien verzichten wir ganz bewusst auf diese Zwischenstopps, außer sie sind Teil einer Geschichte“, sagt Pawelke. Mit den besonderen Traumfabrik-Choreografien sollen Kunst und Ästhetik der Künstler zum Glänzen gebracht werden. Ebenso verzichtet ein Traumfabrik-Künstler auf Verbeugungen am Ende einer Nummer, denn „so tötet man jeden gleitenden Übergang in die nächste Szene“, erklärt Pawelke. Eine der wichtigsten Grundregeln bei der Traumfabrik lautet, dass der Zauber nicht zerstört werden darf. Dies bedeutet auch, dass sich keiner der Künstler besonders hervorhebt. Alle sollen gemeinsam daran arbeiten, eine Show als Ganzes zu erschaffen, in der die eine Geschichte der anderen Geschichte den Weg bereitet.

Tickets und Termine Die Traumfabrik-Tickets kann man online unter www.traumfabrik.de buchen. Sie eignen sich auch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Aber auch an VVK-Stellen gibt es Tickets.

An Silvester finden um 15 und 19 Uhr Shows statt. Anschließend kann man mit dem Ensemble im Restaurant Unikat auf dem Campus feiern.

Weitere Shows der Traumfabrik im Regensburger Audimax: 28. und 29. Dezember um 16 und 20 Uhr; 30. Dezember um 13, 17 und 20.30 Uhr; 2. Januar um 16 und 20 Uhr.

Die Karten kosten 22,80 bis 49,90 Euro. Gäste bis 16 Jahre zahlen am Nachmittag die Hälfte. Kleinere Kinder haben freien Eintritt.

Um „zauberhaft“ zu sein, geht die Traumfabrik schon immer eigene Wege. Die Regel „Weniger ist mehr“ ist ein Grundstein, auf dem die Traumfabrik errichtet wurde und immer weiterwächst. Rainer Pawelke zitiert als Beispiel Picassos Darstellung eines Stiers, die sich auf das Wesentliche beschränkt. Neben dieser Prämisse ist auch die Vorgabe „Das Wesentliche neu sehen“ wichtig für die Traumfabrik. Rainer Pawelke entdeckt das Selbstverständliche im Alltagsleben neu, lässt es seine Zuschauer aus anderer Perspektive betrachten und erzielt auf diese Weise eine neue Wertigkeit dessen, was man aus Gewohnheit schon lange nicht mehr wahrnimmt. So schafft es die Traumfabrik mit ihren Inszenierungen, das Publikum aufzurütteln und die Welt und ihr alltägliches Leben neu zu betrachten.

Der Lichtertanz „Electric Vibes“ ist ebenfalls ein Trend, den Rainer Pawelke bereits 1986 setzte. Damals wollte er die Bewegungen schwarz gekleideter Akteure in der Dunkelheit sichtbar machen. Er wollte den dreidimensionalen Tanz von Körpern in zweidimensionale Lichtspiele umwandeln. Pawelke ließ kleine Lämpchen in einer Reihe auf Dachlatten montieren, die den Akteuren am Körper befestigt wurden. Diese tanzten auf schwarzer Bühne und die Zuschauer sahen nur Lichtstäbe, die sich zu immer neuen Formen zusammenfügten.

Trend setzt sich weltweit durch

Ab 2010 entwickelten andere Gruppen mit dieser Idee Tanzfiguren aus Plasmaschläuchen, die in einer Art selbstleuchtendem Kostüm agieren. Auch in Japan und Amerika setzte sich der Trend durch. Weltweit waren die Tänzer der Traumfabrik mit die ersten, die diese Form von spektakulärem Tanz präsentierten. 2012 wurden die Traumfabrik-Tänzer zum Supertalent eingeladen. „Man wollte diese Inszenierung unbedingt bei RTL präsentieren. Um die Traumfabrik-Tänzer zu locken, versprach man ihnen die Final-Teilnahme“, erzählt Rainer Pawelke.

Die Traumfabrik ahmt immer auch synästhetische Fähigkeiten nach. Synästheten (Menschen, die verschiedene Sinneswahrnehmungen koppeln) verbindet Musik mit Farben oder Formen mit Bewegungen. Sie „hören“ Buchstaben oder ordnen Töne im Raum. Ähnliches geschieht bei einem der Traumfabrik-Klassiker, dem Objekttanz zur Musik von Bedrich Smetanas Moldau. Dieser Hit wird bei jeder Gala am Ende gezeigt. Die Bühne ist schwarz und die Musik der Moldau erklingt. Schwarz gekleidete Akteure lassen durch UV-Licht leuchtende Gymnastikbänder zur Musik tanzen. So verbindet sich Musik mit zweidimensionalen Bildern und Mustern. Auch das ist ein Traumfabrik-Trend: Sinneseindrücke miteinander zu verbinden.

