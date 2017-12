Kultur Traumfabrik verzaubert Zuschauer Die Premiere im ausverkauften Audimax war grandios. Die Traumfabrikanten liefern Glücksgefühle für Jung und Alt.

Von Angelika Lukesch

Auch in diesem Jahr entführen die Traumfabrikanten die Zuschauer in neue Welten. Foto: Niering

Regensburg.Träume können die unterschiedlichen Gesichter haben. Die Träume von der Sorte, wie sie die Traumfabrik bereits seit 37 Jahren zu einem großen, bunten und auf der Metaebene der Fantasie fliegenden Zauberteppich webt, berühren mehrere Sinne zugleich. Das Auge verliert sich in der farbig schillernden Schönheit, wenn die facettenreichen Gaze-Tücher von Uta Keppler zu den melodiösen Gesängen der Violine von Martina Spörl tanzen, getragen von sanften, aufwärts strebenden Luftströmen, die dem federleichten Gewebe tausenderlei Gestalten im Auf und Ab der Luft verleihen.

Das Ohr lässt sich von den aufpeitschend-mitreißenden Rhythmen mitreißen, zu denen sich die Elektric Vibes mit martialischer Kraft und verhalten-aggressiver Ausdruckskraft bewegen. Die Haut spannt sich in Erwartung der Wärme beim Anblick des Feuers, das Sebastian Berger und Christiane Hapt als Duo Fenfire bei ihrer Kontaktjonglage so unglaublich geschickt beherrschen. Der Körper vibriert vor Anspannung, wenn Nildo Siqueira aus Brasilien, André Farstad aus Norwegen und Artur Ivancovich aus Weißrussland sich gegenseitig mit dem Schleuderbrett mit so viel Kraft in die Luft schleudern, dass sich der Adrenalinspiegel der Künstler auch in den Adern der Zuschauer messen lässt.

Zauberhafte Aufregung

Die Traumfabrikgala 2017 ist ein weiterer Höhepunkt in der Reihe. Schon die Atmosphäre im liebevoll dekorierten Foyer empfängt den Besucher wohlig. Der Reigen der dargestellten Künste geht Hand in Hand, Aufregung wechselt sich mit Zauberhaftigkeit ab. Die Traumfabrikgala als Show zu bezeichnen ist falsch. Eine Show beinhaltet Knalleffekte, die jeder für sich stehen, die ihren eigenen Applaus einfordern, die wie eine Aneinanderreihung von unterschiedlichsten Edelsteinen an einer langen Schnur sind.

Die Traumfabrik jedoch gleicht einem Gesamtkunstwerk, dessen Einzelteile zwar auch jedes für sich glitzern, die jedoch nur zusammen dieses große schöne Kunstwerk, das den Namen Traumfabrik verdient, bilden, so ähnlich wie ein Collier, dessen Schönheit sich in der genau durchdachten Aneinanderreihung der verwendeten Edelsteine manifestiert. Wie bei einem solchen Collier ordnen sich auch die einzelnen Künstler und deren Präsentationen in der Traumfabrikgala dem großen Prinzip unter, das Traumfabrikgründer Rainer Pawelke damals vor 37 Jahren bereits vorgegeben hat. Nicht jeder einzelne Künstler erzählt seine Geschichte und fordert den Applaus dafür ein, sondern alle zusammen ordnen sich dem Prinzip der Schönheit, der Träumerei, der Fantasie unter und erlangen am Ende der Vorstellung den Applaus eines verzauberten Publikums für ein Gesamtkunstwerk.

Dieser besondere Zauber der Traumfabrik hat sich auch in diesem Jahr wieder einem Publikum erschlossen, das am Ende der Gala nicht aufhörte zu klatschen und zu jubeln. Viele kommen Jahr für Jahr wieder, denn für sie gehört die Traumfabrik zur Weihnachtszeit. Viele kommen jedes Jahr neu dazu, um vom Nektar dieser Ausnahmeerscheinung zu kosten.

Es steht außer Frage, dass das Traumfabrik-Ensemble und auch die Gastkünstler dem Publikum etwas Besonderes bieten. Das Duo Fenfire bezaubert mit dem Spiel mit dem Feuer und auch mit ihrer Objektmanipulation, die sie in eine urige Kulisse eingearbeitet haben. Nildo Sequeira hingegen verwebt die Poesie der Musik mit den organisch runden Bewegungen des Cyrwheels. Seine Botschaft ist die der Harmonie und der Liebe.

Mit geschickten, poetisch angeordneten und auch verblüffenden Projektionen entführt das Traumfabrikensemble unter der Leitung von Maria Ruffing in surreale Situationen, in denen man schon mal in ein Wolkenmeer stürzen und aus den Tiefen des Ozeans unbeschadet auftauchen kann. Der Dressurakt mit den „Seelöwen“ transportiert als neue Traumfabrik-Nummer wieder den ganz speziellen Humor und Charme des Ensembles.

Aus Fabelwesen werden Vögel

Mit wenigen Mitteln, einfachen Aussagen und Situationskomik wird das Publikum zum Lachen gebracht. Dasselbe Prinzip funktioniert auch beim Traumfabrik-Klassiker, der Metamorphose, wenn aus glitzernden Fabelwesen am Ende Vögel werden, die vom Zirkusdirektor Georg Sosani von der Bühne geführt werden. Echter Traumfabrik-Humor und diese ganz spezielle Sicht auf das Alltägliche wird in der Traumfabrik-Szene „Wartezimmer“, sichtbar.

Es sind die kleinen Dinge, die das Traumfabrik-Publikum im Alter von vier bis 80 Jahren immer wieder zum Lachen und zum Träumen bringt. „Die Mondlandung, wie sie wirklich war“ ist einer der neueren Darstellungen, die sich schon einen Platz in der Everlasting Story der Traumfabrik ergattert haben. Dass die Bayern die ersten auf dem Mond waren, scheint hier gesichert. Bleiben noch die Geisterstunde und die Moldau – zwei Grundsteine der Traumfabrik.

Die Geisterstunde zeigt die Alleinstellungsmerkmale der Traumfabrik: das Spiel mit dem Einfachen, mit der Fantasie, der Illusion und der Provokation. Wer das Strichmännchen und den Kussmund einmal gesehen hat, wird sie nicht wieder vergessen. Am Ende dieser wunderbaren Traumfabrikgala 2017 sei noch Bedrich Smetanas „Moldau“ erwähnt, das Finale jeder Traumfabrik-Gala. Die tanzenden, im UV-Licht weiß leuchtenden Bänder malen vor schwarzem Hintergrund Muster und Bewegungen zur Musik. Ein würdiger Abschluss für eine besondere Traumfabrikgala.

Tickets Termine: Die Aufführung findet am 30. Dezember um 13, 17 und 20.30 Uhr statt. An Silvester treten die Traumfabrikanten um 15 und um 19 Uhr auf, am 2. Januar um 16 und um 20 Uhr.

Tickets: Tickets gibt es unter Telefon (09 41)46 61 60 oder bei den Bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei der Mittelbayerischen. Karten kosten 22,80 bis 49,90 Euro. Weitere Infos unter www.traumfabrik.de.