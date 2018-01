Fussball Triple-Traum: James zieht es nicht zurück zu Real Madrid Der vom FC Bayern München ausgeliehene kolumbianische Fußballstar James Rodríguez beschäftigt sich aktuell nicht mit einer möglichen Rückkehr zu Real Madrid. „Meine Gegenwart ist hier. Ich denke im Moment an nichts anderes“, sagte der 26 Jahre alte Profi am Donnerstag im Trainingslager des Bundesliga-Spitzenreiters in Katar.

James Rodriguez vom FC Bayern München macht Fotos mit den Fans. Foto: Sven Hoppe

Doha.Der vorerst bis 2019 ausgeliehene James will mit den Bayern gleich in seinem ersten Jahr alle möglichen Titel in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League gewinnen: „Ich will alles erreichen. Wenn so große Qualität im Team ist, kann man mal vom Triple träumen.“

Nationalspieler Thomas Müller sprach ebenfalls vom größtmöglichen Erfolg als Zielsetzung im neuen Jahr. „Alle Titel, die man gewinnen kann, will man gewinnen. Die höchsten Ziele nehmen wir uns vor.“ Der 28 Jahre alte Weltmeister betonte jedoch, dass dafür noch eine Leistungssteigerung notwendig sein werde. Es habe bei den vielen Siegen unter Trainer-Rückkehrer Jupp Heynckes noch die spielerische Leichtigkeit gefehlt, um „die Gegner auseinander zu pflücken“.