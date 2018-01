Brände Trockner in Waschsalon gerät in Brand

Mail an die Redaktion Leuchtendes Blaulicht einer Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv

München.In einem Münchner Waschsalon ist ein Trockner in Brand geraten. Passanten bemerkten das Feuer und wählten am Sonntagabend den Notruf, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Nach etwa einer halben Stunde war der Brand gelöscht. Außer dem Trockner war eine Waschmaschine ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Der Waschsalon war zu dem Zeitpunkt geöffnet. Zwei Geräte liefen, Kunden befanden sich aber nicht mehr im Raum, als die Feuerwehr eintraf. Die genaue Ursache war zunächst nicht bekannt.