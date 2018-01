Kunst Übersinnliches und Pop Art: Lenbachhaus mit Jahresprogramm Pop Art ist mehr als Andy Warhols Suppendosen - das will das Münchner Lenbachhaus in einer großen Ausstellung zeigen. Danach wird es übersinnlich: Mit fantastischen Bildern von Alfred Kubin ebenso wie mit der Ausstellung „Weltempfänger“.

Mail an die Redaktion Das Lenbachhaus in München. Foto: Fabian Nitschmann/Archiv

München.Pop Art, Fantastisches und Übersinnliches - das Lenbachhaus in München schickt seine Besucher in diesem Jahr auf eine besondere Entdeckungsreise. „I'm a Believer. Pop Art und Gegenwartskunst“ ab 20. März sei ein Bekenntnis zur Malerei, sagte Museumsdirektor Matthias Mühling am Montag bei der Vorstellung des Jahresprogramms 2018. Gezeigt werden unter anderem Werke von Andy Warhol, Joseph Beuys und Sigmar Polke, ebenso wie Installationen von Amy Sillmann oder ein Raum, den Gerhard Richter eigens für das Lenbachhaus eingerichtet hat.

Im Herbst dreht sich alles um den Österreicher Alfred Kubin (1877 - 1959). „Phantastisch! Alfred Kubin und der Blaue Reiter“ zeigt vom 9. Oktober bis 17. Februar 2019 die Beziehungen des Zeichners zu der Künstlergruppe, deren Gründungsmitglied er war.

Ungewöhnlich ist die Schau „Weltempfänger“ mit Werken von Georgina Houghton (1814 - 1884), Hilma af Klint (1862 - 1944) und Emma Kunz (1892 - 1963). Die drei Künstlerinnen hätten völlig unabhängig voneinander eine eigene abstrakte, mit Bedeutung aufgeladene Bildsprache entwickelt, teilte das Lenbachhaus mit. Alle drei hätten behauptet, Bilder für das 21. Jahrhundert malen. Das Ziel ihrer verschlungenen, farbenfrohe Gemälde: Naturgesetze, Geistiges und Übersinnliches sichtbar zu machen.

Besonders stolz ist das Lenbachhaus auf eine Neuerwerbung: ein Porträt der Schauspielerin und Theaterleiterin Helene Weigel. Die Ernst von Siemens Kulturstiftung hatte das Bild im Herbst 2017 für 600 000 Euro ersteigert und der Städtischen Galerie als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Es hängt nun neben dem Bildnis ihres Ehemannes, Bertolt Brecht, ebenfalls von Schlichter gemalt. Neu sind auch Werke von Kubin und Maria Marc, die so wie ihr Ehemann Franz Marc gemalt hat.