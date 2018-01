Fussball Ulreich beim FC Bayern wieder im Torwarttraining Sven Ulreich hat beim FC Bayern München nur zwei Tage nach der Verstauchung seines rechten Mittelfingers wieder das Torwarttraining aufgenommen. Der 29-Jährige könnte damit auch am Samstag (15.30 Uhr) im einzigen Testspiel während des Trainingslagers in Doha gegen den katarischen Fußball-Erstligisten Al-Ahli SC im Tor des Bundesliga-Herbstmeisters zum Einsatz kommen.

Mail an die Redaktion Münchens Torhüter Sven Ulreich reckt nach einem Spiel den Daumen. Foto: Marijan Murat/Archiv

Doha.Pausieren dürften dagegen auch bei dem Test sechs Tage vor dem ersten Rückrundenspiel gegen Bayer 04 Leverkusen die angeschlagenen Mats Hummels (Adduktoren) und Robert Lewandowski (Patellasehne), die auch am Freitagvormittag noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnten. Nationalspieler Joshua Kimmich trainierte am drittletzten Tag in Katar nach weitgehend überstandener Erkältung individuell.