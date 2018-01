Politik Umfrage: CSU hat unverhältnismäßig viel Macht in der Union Die Mehrheit der Deutschen findet, dass die CSU unverhältnismäßig viel Macht innerhalb der Union hat. 56 Prozent der Befragten gaben das im neuen ARD-Deutschlandtrend an, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Selbst 40 Prozent der Unions-Anhänger stimmten der Aussage zu.

Mail an die Redaktion Außenansicht des Klosters Seeon, in dem zur Zeit die CSU-Landesgruppe tagt. Foto: A. Gebert

Köln.Noch bis Samstag tagt die CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Die Befragten des ARD-Deutschlandtrends sehen die Partei währenddessen mehr auf die Landes-, als auf die Bundespolitik fokussiert. In der Umfrage waren 69 Prozent der Ansicht, den Christsozialen sei der Landtagswahlkampf in Bayern wichtiger als eine stabile Regierungsbildung im Bund. Mit 64 Prozent teilte auch die Mehrheit der Anhänger von CSU und CDU diese Meinung. Am Sonntag beginnen die Sondierungen zwischen Union und SPD über die mögliche Fortsetzung der Großen Koalition.

41 Prozent der Befragten des ARD-Deutschlandtrends fänden es zudem gut, auch in anderen Bundesländern die CSU wählen zu können. 44 Prozent der Unions-Anhänger können sich das demnach vorstellen.