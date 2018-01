Schadstoffe Umweltzone vorerst nur in Regensburg In der Region hat keine Kommune Anlass, dem Vorbild zu folgen. Es gibt andere Möglichkeiten, für gute Luft zu sorgen.

Von Michael Sperger

Merken

Mail an die Redaktion In Regensburg gibt es die Umweltzone. Im Rest der Region steht die Ampel für ein solches Projekt auf Rot. Foto: Seidl

Regensburg.In der Stadt Regensburg ist sie nun eingeführt, die Umweltzone. Damit ist die Domstadt nach München, Augsburg und Neu-Ulm die vierte bayerische Stadt, in der eine EU-Feinstaubplakette benötigt wird. Hier dürfen nur Fahrzeuge der Schadstoffklasse vier (grüne Plakette) verkehren. In Neu-Ulm ist auch Klasse drei (gelbe Plakette) noch zugelassen.

Die gute Nachricht nicht nur für Autofahrer: Weitere Städte in der Region werden vorerst nicht nachziehen. Die Grenzwerte an den wenigen Messstellen werden bislang nicht überschritten.

Wenig Verkehr, gute Werte



Im Regensburger Landkreis bleiben somit die Straßen für alle Autos frei. Auch in den Stadtrandgemeinden stehen Einschränkungen laut Claudine Pairst vom Landratsamt nicht auf dem Programm. Auch in der Stadt Kelheim sieht Bürgermeister Horst Hartmann keinen Grund für eine Umweltzone. Ein Verkehrsproblem wie in Regensburg sei nicht zu erwarten, obwohl die Innenstadt für den Verkehr freigegeben ist. „Wir haben eine Messstation im Stadtgebiet. Da gab es aber noch keine überhöhten Werte“, sagt Hartmann. Ausnahme ist der Neujahrestag, an dem in Kelheim der Grenzwert für Feinstaub überschritten wurde. „Wir werden das Thema im Blick behalten“, sagt der Bürgermeister.

Ähnlich geht auch der Kelheimer Landkreis vor. Heinz Müller, Pressesprecher des Landratsamts erklärt, dass der Landkreis mit diversen Maßnahmen die Verringerung des Schadstoffausstoßes unterstütze. Unter anderem werde die E-Mobilität gefördert und Neubauten energetisch auf den neusten Stand gebracht.

Hier verläuft die Regensburger Umweltzone

Auch im Bayerwald ist eine Umweltzone kein Thema. Seit 1986 ist Bad Kötzting Luftkurort. Besondere Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft seien nicht notwendig, heißt es vonseiten der Stadt.

Die Stadt Cham verzichtet ebenfalls auf derartige Einschränkungen. Im dortigen Landkreis gilt dasselbe. Hier gäbe es nur einen Messpunkt bei Waldmünchen. „Erhöhte Werte sind nicht bekannt“, sagt Reimund Früchtl von der Pressestelle. Deshalb gäbe es im „ländlich geprägten“ Landkreis Cham wie Früchtl sagt, keine Pläne zur Einrichtung von Umweltzonen.

Auch in Amberg, der drittgrößten Stadt der Oberpfalz mit über 40 000 Einwohnern, liegen Pläne nach Regensburger Vorbild nicht auf dem Tisch. Ähnlich sieht es in Neumarkt aus.

Nicht für jede Stadt ist eine Umweltzone überhaupt sinnvoll. „Bevor eine Umweltzone eingeführt wird, erfolgt eine Abschätzung der Auswirkung auf die verkehrsbedingten Schadstoffbelastungen“, sagt ein Sprecher des Bayerischen Landesamts für Umwelt.

Selten greift die Regierung ein



Sind allerdings Grenzwerte überschritten, ist es Sache der Regierungen, sogenannte Luftreinhalteplänen für die betroffenen Kommunen zu erstellen. Neben Regensburg ist Schwandorf die einzige Stadt in der Region, die Erfahrungen mit solch einem Luftreinhalteplan hat. Dort wurden 2003 Grenzwerte an der Messstelle in der Wackersdorfer Straße überschritten.

Eine Umweltzone ist heute allerdings nicht im Gespräch. „Die Umweltbelastungen sind nicht mit Großstadt-Werten vergleichbar“, erklärt Lothar Mulzer von der Pressestelle der Stadt. Die Regierung der Oberpfalz schlug für die Stadt andere Maßnahmen vor. Darunter waren der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und technische Anlagen, um den Verkehr am Laufen zu halten. Mit Erfolg: Bei aktuellen Messungen gab es keine Überschreitungen mehr.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.