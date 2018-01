Kriminalität Unbekannte verwüsten Soja-Bauernhof: 150 000 Euro Schaden

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Niederwerrn.Unbekannte haben die Lagerhalle eines Soja-Bauernhofes im Landkreis Schweinfurt geflutet und einen Schaden von etwa 150 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Täter am Wochenende in die Lagerhalle eingedrungen. Hier leiteten sie etwa 10 Tonnen Soja aus dem Obergeschoss in den im Erdgeschoss gelegenen Fuhrpark. Danach drehten sie die Wasserleitungen auf und zerstörten so das gesamte Saatgut des Betriebs sowie diverse landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen. Ein umweltpolitisches Motiv für die Tat schließt die Polizei nach eigenen Angaben aus. Man sei sich sicher, dass es sich nicht um die Tat von Gentechnik-Gegnern handle, sagte ein Sprecher.