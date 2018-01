Polizei Unbekannter knackt Opferstöcke in Kirche In der Sakristei und in der Mariengrotte schlug der Täter zu. Doch Geld fand er in den Spendenbüchsen nicht.

Merken

Mail an die Redaktion Der Opferstock in Ziemetshausen wird täglich ausgeleert. Der Täter ging leer aus. Symbolfoto: Andreas Gebert dpa/lby

Ziemetshausen.Auf der Suche nach Geld hat ein Unbekannter zwei Opferstöcke im schwäbischen Landkreis Günzburg zerstört. Nach Angaben der Polizei vom Montag hebelte der Täter ein Fenster der Kirche Maria Vesperbild in Ziemetshausen auf und drang in die Sakristei ein. Er brach einen Opferstock in der Kirche und einen weiteren in der nahegelegenen Mariengrotte auf, ging dabei aber leer aus. Denn die Kästen, in denen Spenden aufbewahrt werden, werden jeden Abend geleert. Der Unbekannte erbeutete bei dem Raubzug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattdessen mehrere sakrale Gegenstände, darunter Ölgefäße und Becher. Das Diebesgut tauchte am Samstag auf einem Autobahnparkplatz an der A 7 wieder auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.