Unfälle Ungebremst in Sattelzug: Auto brennt Bei einem Auffahrunfall auf der A93 bei Weiden fing ein Auto Feuer. Eine der beiden Insassen befand sich in Lebensgefahr.

Mail an die Redaktion Nach einem Unfall auf der A93 mussten die beiden Insassen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Weiden in der Oberpfalz.Brand nach Auffahrunfall: Auf der A93 bei Weiden in der Oberpfalz ist ein 76-Jähriger am Sonntag mit seinem Auto ungebremst in einen Sattelzug gefahren. Der Fahrer und seine 77-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurden dabei in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug des Ehepaares geriet nach dem Aufprall sofort in Brand. Die Frau war in Lebensgefahr.

Der 38-jährige Fahrer des Sattelschleppers und ein hinter dem Paar fahrender Zeuge löschten den Brand mithilfe ihrer Feuerlöscher. Rettungskräfte mussten das Paar aus ihrem Wagen schneiden. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn war bis zum Abend gesperrt.

