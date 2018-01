Jahreswechsel Unglücke in Ostbayern in Silvesternacht Dauereinsatz für die Retter: Schwerverletzte bei Silvesterfondue. Großbrand in Auerbach. Schüler verliert Teil seines Fingers

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Rettungskräfte mussten in der Silvesternacht auch in Ostbayern Schwerverletzte verarzten. Foto: dpa/Archiv

Regensburg.Unglück beim Silvester-Fondue: Bei einer Verpuffung sind in Weiden mehrere Familienmitglieder verletzt worden – zwei von ihnen so schwer, dass sie mit Brandwunden in Kliniken in München und Nürnberg gebracht werden mussten. Es passierte, als die 53 Jahre alte Gastgeberin in der Küchenspüle Brennspiritus in den Heizbehälter des Fondues nachfüllte und dabei übersah, dass die Flammen im Stövchen noch nicht vollständig erloschen waren. Der Spiritus explodierte, eine Stichflamme schoß hoch. Nach Angaben der Polizei zog sich ihr 22-jährige Sohn schwere Brandverletzungen an Oberkörper, Rücken, Hals und Teilen des Gesichts zu. Die 50-jährige Schwester der Unfallverursacherin, die auf einer Küchenbank saß, erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht. Die Gastgeberin selbst trug Schnittverletzungen im Gesicht davon – sie war im Schreck durch die geschlossene Glastür der Küche gerannt. Vorsorglich ins Klinikum eingeliefert wurde auch ihre schwangere 22-jährige Tochter. Unverletzt blieben ein weiterer Sohn und ein anderer Silvestergast. Bei dem Unglück hatte die Küchenbank Feuer gefangen. Sie wurde noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von der Familie selbst gelöscht.

In Auerbach (Lkr. Amberg-Suzbach) wurde am Neujahrsmorgen ein Einfamilienhaus bei einem Großbrand völlig zerstört. Die Einsatzkräfte waren kurz vor 5 Uhr alarmiert worden. Die fünfköpfige Familie und eine Freundin der Tochter hatten sich bis zum Eintreffen der Retter bereits selbst in Sicherheit gebracht. Sie wurden aber später in einem Krankenhaus versorgt. Das Feuer hatte von Carport und Garage auf das Wohngebäude übergegriffen. Die Brandursache ist noch unklar.

Zu einem Unfall kam es im Landkreis Schwandorf beim Silvester-Feuerwerk. Ein 15-Jähriger Schüler verletzte sich beim Zünden eines Böllers auf dem Dorfplatz von Schönsee-Rackenthal so schwer an der Hand, dass er das Endglied seines linken Zeigefingers verlor. Er erlitt zudem Verbrennungen im Handinneren. Ein Rettungshubschrauber brachte auch ihn in ein Klinikum.

Schreckschüsse vor Arcaden

Nicht nur die Rettungskräfte waren in der Silvesternacht im Einsatz – auch die Polizei musste ausrücken. Zu einem größeren Zwischenfall kam es gegen 18 Uhr auf dem Vorplatz des Regensburger Einkaufszentrums „Arcaden“: Zeugen hatten den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass dort eine Gruppe junger Männer mit einer Waffe herumhantiere und Schüsse abfeuere. Die Beamten stellten bei einem 19-Jährigen eine Schreckschusspistole sicher, aus der tatsächlich geschossen worden war. Der Mann besitzt keinen Waffenschein. Er wehrte sich laut Pressebericht gegen die Polizeikontrolle. Ein gleichaltriger Begleiter versuchte, ihn aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Beide Männen wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rakete explodierte über Polizisten

Kurz nach Mitternacht wurden laut Pressebericht Polizisten auf dem Domplatz in Regensburg zum Ziel einer Silvesterrakete. Ein 18-Jähriger soll die Rakete auf die Beamten abgefeuert haben. Sie explodierte direkt über den Köpfen der Polizisten, verletzte aber niemanden. Der junge Mann rannte nach Polizeiangaben davon, konnte kurz darauf aber vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamt eingeleitet.

In Waldsassen (Lkr. Tirschenreuth) wurde in der Silvesterabend eine erheblich alkoholisierte 47-Jährige nach einem massiven Streit mit ihrem Ehemann in Polizeigewahrsam genommen. Da sich die Frau laut Pressebericht nicht beruhigen ließ, wurden ihr Handfesseln angelegt. Die Nacht zu Neujahr verbrachte sie in einer Ausnüchterungszelle. Sie muss außerdem mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

