Konsumgüter

Unternehmer Förtsch übernimmt Hersteller der Hummel-Figuren

Der Kulmbacher Finanz-Unternehmer Bernd Förtsch übernimmt die insolvente Hummel-Manufaktur in Rödental (Landkreis Coburg). Er wolle das Unternehmen von Grund auf neu aufstellen, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Rödental bleibe aber als Produktionsstandort erhalten, ein Großteil der Belegschaft werde übernommen. Kernpunkt sei ein völlig neues Vertriebskonzept mit Fokus auf den Direktvertrieb und einem Community-Konzept, um die große Sammlergemeinde einzubinden. Förtsch ist Vorstandschef des Unternehmens Börsenmedien AG in Kulmbach und Gründer eines Online-Brokers.