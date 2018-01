Migration Unterstützer von Asef N. demonstrieren vor Ausländerbehörde Der Afghane Asef N., der im vergangenen Jahr direkt aus einem Klassenzimmer heraus abgeschoben werden sollte, muss heute seine Aufenthaltsgestattung verlängern lassen. Unterstützer des 21-Jährigen haben zeitgleich vor dem Nürnberger Büro der Zentralen Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken eine Kundgebung angekündigt. Das Bündnis „Mai 31“ will gegen die bayerische Abschiebepraxis und für ein Bleiberecht des jungen Mannes demonstrieren.

Merken

Mail an die Redaktion Asylverfahren im Landgericht Nürnberg-Fürth. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.„Eigentlich ist die Verlängerung eine Formsache“, sagte N.'s Anwalt Michael Brenner. „Aber man hat 2017 gesehen, dass man seine Abschiebepapiere auch einfach am Tag der Abschiebung in die Hand gedrückt bekommen kann.“

Am 31. Mai 2017 waren Polizisten in die Nürnberger Berufsschule gekommen, um Asef N. in Abschiebehaft zu nehmen. Mitschüler und Linksautonome stellten sich der Polizei in den Weg. Der Einsatz hatte für Kritik gesorgt. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hob wenige Tage später die Abschiebehaft auf. Nun soll das Asylverfahren des 21-Jährigen neu aufgerollt werden.

Die Staatsanwaltschaft hat Asef N. unterdessen angeklagt - unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und nach dem erst jüngst verschärften Paragrafen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. „Wir haben mit einer Anklage gerechnet. Es gibt in dem Fall einen erheblichen Ermittlungseifer, der bis ins Innenministerium reicht“, sagte Brenner.