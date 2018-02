Ski alpin

US-Skirennfahrerin Wiles fehlt nach Sturz bei Olympia

US-Skirennfahrerin Jacqueline Wiles hat sich bei ihrem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen schwer verletzt und verpasst die Olympischen Winterspiele. Die 25-Jährige erlitt am Samstag auf der Kandahar-Strecke einen Kreuzbandriss, einen Wadenbeinbruch und einen Bruch des Schienbeinkopfes. Nach Auskunft der Ärzte in Garmisch-Partenkirchen wird Wiles bis Sonntag einer Schmerztherapie unterzogen, die operative Behandlung soll dann in den USA erfolgen.