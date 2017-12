Kriminalität Vater zerlegt die Wohnung seines Sohnes Nach einem Streit zertrümmerte ein 54-Jähriger die Möbel seines Sohnes mit einem Hammer. Auch die Fenster zerschlug er.

Mail an die Redaktion Nach einem Streit verwüstete ein Vater die Wohnung seines Sohns. Foto: Maurizio Gambarini

Augsburg.Nach einem schon länger schwelenden Familienstreit hat ein Vater in Augsburg die Wohnung seines Sohnes kurz und klein geschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der 54-Jährige am Vorabend mit einem Zimmermannshammer alle Möbel und die Fenster des 29 Jahre alten Sohnes zertrümmert. Dadurch habe der Mann auf der Straße vor der verwüsteten Wohnung ein Scherbenmeer verursacht, berichtete Polizeisprecher Michael Jakob. „Auch drei vor dem Anwesen geparkte Autos waren mit Glasscherben übersät.“

Die Polizei schickte mehrere Streifen zu der Wohnung. Als die Beamten eintrafen, hatte der ausgerastete Vater noch den Hammer in der Hand. Der 54-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er hatte einen Sachschaden von mindestens 15 000 Euro angerichtet.

