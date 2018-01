Festakt Veränderungen an der Polizei-Spitze Thomas Schöniger ist neuer Vizepräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Sein Vorgänger Michael Liegl geht in den Ruhestand.

von Michael Sperger

Mail an die Redaktion Alt und neu, auch farblich: Der scheidende Vizepräsident Michael Liegl präsentiert sich in alter grüner Uniform, sein Nachfolger Thomas Schöniger trägt bereits das neue Blau. Foto: Sperger

Regensburg.Den Wechsel an der Spitze des Polizeipräsidiums Oberpfalz sieht man schon an der Uniform: Der scheidende Vizepräsident Michael Liegl trägt noch die alte, grüne Uniform, die seines Nachfolgers Thomas Schöniger strahlt bereits in neuem Blau.

Das hat einen einfachen Grund: Eine neue habe man ihm kurz vor der Pension nicht mehr gegeben, sagt Liegl.

Auch wenn das Erscheinungsbild an der Spitze des Präsidiums also neu ist, so kommt mit Schöniger kein Unbekannter.

Der neue Vizepräsident Thomas Schöniger trat 1978 beim Bundesgrenzschutz in den Polizeidienst ein und wechselte 1985 zum Polizeipräsidium München.

Nach weiteren Stationen in der bayerischen Landeshauptstadt wurde Schöniger 1998 zum damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz nach Regensburg versetzt.

In der Oberpfalz war er stellvertretender Leiter der Direktionen Weiden und Regensburg, Chef der Einsatzzentrale Oberpfalz und langjähriger Leiter der Kriminalpolizeiinspektion.

Seit November 2015 leitet Schöniger die Polizeiinspektion Regensburg Süd, die personalstärkste Dienststelle in der Oberpfalz.

Vor allem das große Einsatzgebiet in der ganzen Oberpfalz mit ihren über eine Millionen Einwohnern sei wohl die größte Änderung im zukünftigen Berufsalltag des gebürtigen Regensburgers.

„Ich freue mich darauf, für die Sicherheit in meiner Heimat zuständig zu sein.“ Thomas Schöniger



Bereits am 23. Januar hatte der Bayerische Innenminister Joachim Hermann dem neuen Amtsinhaber die Ernennungsurkunde ausgehändigt und gratuliert. Der große Sitzungssaal der Regierung der Oberpfalz am Regensburger Emmeramsplatz bildete den Rahmen für den Festakt, zu dem 140 geladene Gäste in den Spiegelsaal kamen.

Von Cham ins Präsidium Oberpfalz

Michael Liegl geht nach über 42 Dienstjahren im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand. Von der Bereitschaftspolizei über die Polizeiinspektion Cham führte ihn sein Weg ins Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz, aus dem später das Präsidium Oberpfalz entstand. „Ein Beruf der mich die vergangenen Jahre erfüllt hat“, erklärt Liegl. In seiner Amtszeit war er für zahlreiche Großeinsätze, darunter die „größte Suchaktion Ostbayerns“ 2005 im Kreis Wernberg, verantwortlich. In Saltendorf war damals ein Jäger in den Pfarrfamilienabend gestürmt und hatte einen Mann geschossen. Er floh und bereitete Liegl schlaflose Nächte.

Doch der Fall war nur einer von vielen großen Einsätzen in Liegls Laufbahn. Der berufliche Schlussstrich dürfte ihm und seiner Familie guttun. „Jetzt habe ich mehr Zeit für meine Hobbys. Ich freue mich auf das Reisen mit meiner Frau und Motorradtouren“, sagt Liegl.

„Als Vizepräsident haben Sie vieles bewirkt und auf den Weg gebracht“ Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer



Dank von höchster Stelle

Ihren Dank an den scheidenden Vize Liegl drückten auch der Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer und der Oberpfälzer Polizeipräsident Gerold Mahlmeister in ihren Reden aus. „Als Vizepräsident haben Sie vieles bewirkt und auf den Weg gebracht“, sagte Schmidbauer in seiner Laudatio.

Er wünschte auch dem neuen Vertreter „Gesundheit, eine glückliche Hand und viel Freude bei der Arbeit“. Schöniger zeigt sich bescheiden. „Ich muss erst alles in meinem neuen beruflichen Umfeld kennenlernen“, sagt der neue Vizepräsident. Sein wichtigstes Anliegen, ist, wie seinem Vorgänger, der Kontakt zur Basis in den Dienststellen.

