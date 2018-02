Fussball VfB Stuttgart in Augsburg mit Nationalstürmer Gomez Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Spiel beim FC Augsburg auf Mario Gomez setzen. Der Nationalstürmer trainierte am Freitag nach einem grippalen Infekt, der ihn unter der Woche zu einer Pause gezwungen hatte, wieder mit der Mannschaft. Am Tag zuvor habe er bereits individuell trainiert, erklärte VfB-Trainer Tayfun Korkut. Damit fehlen dem Aufsteiger am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) nur der Langzeitverletzte Carlos Mané und Rekonvaleszent Matthias Zimmermann.

Stuttgart.In Augsburg will der VfB im zwölften Versuch den ersten Auswärtssieg der Saison schaffen. Allerdings hat der Club sieben der acht vergangenen Partien gegen Augsburg verloren, das Spiel in der Hinrunde endete 0:0. Seine Spieler müssten sich vor allem gegen die mannschaftliche Geschlossenheit des FCA zur Wehr setzen, meinte Korkut. „Einsatz und Bereitschaft sind gerade in diesem Spiel null verhandelbar.“