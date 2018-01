Fussball VfL Wolfsburg leiht Stefaniak an 1. FC Nürnberg aus

Wolfsburg.Der VfL Wolfsburg leiht Mittelfeldspieler Marvin Stefaniak bis zum Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus. Das teilten beide Fußball-Clubs am Freitag mit. Der 22-Jährige war vor der laufenden Saison von Dynamo Dresden zu den Niedersachsen gewechselt, wurde in Wolfsburg jedoch durch eine Fußverletzung zurückgeworfen. Stefaniak bestritt daher bislang kein Pflichtspiel für den VfL.