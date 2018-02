Partei Viel Zulauf für die Oberpfälzer Jusos Über die Hälfte der SPD-Neumitglieder ist unter 35. Ihr Einfluss auf die GroKo-Abstimmung dürfte trotzdem überschaubar sein.

Von Louisa Knobloch

In einer SPD-Geschäftsstelle liegen neue Parteibücher bereit. Die SPD erlebt derzeit einen Mitglieder-Boom.

Regensburg.Sebastian Koch ist sauer: Am Dienstag macht der Wenzenbacher Bürgermeister und Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Regensburg seinem Unmut auf Facebook Luft: Seit Jahren würden die SPD-Geschäftsstellen Neumitglieder erfassen, ohne zu prüfen, ob das Einverständnis des jeweiligen Ortvereins vorliege. Das entspreche zwar nicht den Statuten, habe sich aber im Alltag als praktikabel erwiesen. „Umso mehr verwundert mich, dass vom Willy-Brandt-Haus HEUTE (!!!) vorgegeben wird, dass die Ortsvereinsvorstände unbedingt bis 5.2. (!!!) über die Aufnahme von Neumitgliedern entscheiden und dies den Geschäftsstellen mitteilen müssen“, schreibt Koch auf Facebook. Dieser „äußerst überraschende Paradigmenwechsel“ zeige klar, „dass die Parteiführung in Sorge über den Ausgang der GroKo-Mitgliederabstimmung ist“.

Hintergrund dieser Anordnung aus Berlin ist der starke Mitgliederzuwachs, den die SPD seit ihrem Sonderparteitag am 21. Januar verzeichnet – auch in der Region. In Niederbayern gab es bis zum 30. Januar 80 Neueintritte, in der Oberpfalz sogar 128. „In dieser kurzen Frist ist das schon außergewöhnlich viel“, sagt Franz Schindler, der Vorsitzende des SPD-Bezirksverbandes Oberpfalz. 66 der 128 Neumitglieder sind zwischen 18 und 35 Jahre alt und gehören damit zu den Jusos. Und die sind bekanntlich gegen eine Neuauflage der großen Koalition.

Dass die Jungsozialisten mit ihrer No-GroKo-Kampagne einen Nerv treffen, hat sich bereits beim Sonderparteitag in Bonn gezeigt: Nur 56 Prozent der Delegierten stimmten dort für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Der angekündigte Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag ist für die Jusos und ihren Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert also die letzte Möglichkeit, die große Koalition doch noch zu verhindern – entsprechend eifrig werben sie um neue Mitglieder.

„Das wird eine knappe Kiste“

Franz Schindler bleibt gelassen: Angesichts von 8000 SPD-Mitgliedern in der Oberpfalz machten 128 Neuzugänge nur 1,6 Prozent aus. „Die Befürchtungen, die manche jetzt haben, dass diese 1,6 Prozent die Mitgliederentscheidung beeinflussen könnten, sind irreal“, so Schindler. Er sieht die Neueintritte positiv: „Wir freuen uns über jedes Mitglied. Es ist schön, dass sich Menschen einmischen und mitentscheiden wollen.“ Allerdings erwarte er auch, dass die Neumitglieder nicht nur für die Abstimmung eintreten, sondern langfristig dabeibleiben wollen. „Wenn der eine oder andere wieder geht, wenn ihm das Ergebnis nicht gefällt, ist das natürlich schade“, sagt er.

Eine Prognose zum Ausgang des Mitgliedervotums will Schindler nicht wagen. „Ich kenne das Ergebnis des Koalitionsvertrages noch nicht“, sagt er. „So lange in Berlin noch gestritten wird und unklar ist, ob es noch gelingt, ein paar Punkte reinzubringen, die wichtig sind für die Sozialdemokratie, kann man keine Prognose abgeben.“

Die Mitgliederbefragung Wie bereits 2013 dürfen die SPD-Mitglieder auch in diesem Jahr über den Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union abstimmen.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die bis zum 6. Februar um 18 Uhr in die SPD aufgenommen wurden. Dazu reicht es aber nicht aus, den Mitgliedsantrag auszufüllen. Der Ortsverein muss zustimmen – so steht es in Paragraf 3 des Organisationsstatuts: „Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vorstand des zuständigen Ortsvereins.“

Der Vorsitzende des Unterbezirks Regensburg, Sebastian Koch, kritisiert, dass der Bundesvorstand der SPD auf diesem Vorgehen besteht. „Das ist schon lange nicht mehr üblich, weil es nicht praktikabel ist.“ Kleine Ortsvereine, die sonst nur einmal im Quartal tagten, müssten jetzt in aller Eile eine Sitzung einberufen.

Gelinge es den Ortsvereinen nicht, alle Mitgliedsanträge zu bestätigen, stoße man die Leute vor den Kopf, die dann nicht mit abstimmen dürften, kritisiert Koch.

Für Sebastian Koch steht zumindest fest, dass es „eine ganz knappe Kiste“ wird. Im Bezirk Regensburg seien die „allermeisten“ gegen eine Neuauflage der großen Koalition. „Auch die Regensburger Delegation beim Bundesparteitag hat mehrheitlich gegen die GroKo gestimmt“, sagt Koch. Dass nun doch Koalitionsverhandlungen laufen, liege daran, dass den Mitgliedern Verbesserungen zum Sondierungspapier angekündigt worden seien.

Carolin Wagner, stellvertretende Vorsitzende der Jusos Oberpfalz, hätte sich gewünscht, dass die Delegierten sich schon beim Parteitag gegen die GroKo entschieden hätten. „Ich glaube, dass wir beim Mitgliederentscheid ein anderes Ergebnis bekommen als 2013“, sagt sie. Damals hatten die SPD-Mitglieder noch mit rund 76 Prozent für eine große Koalition votiert.

„Die Partei muss sich erneuern“

Auch die Oberpfälzer Jusos hatten die „Tritt ein und sag nein“-Kampagne unterstützt. Die Idee der Jusos in Nordrhein-Westfalen, unter dem Motto „Ein Zehner gegen die GroKo“ nur für die Abstimmung Mitglied zu werden und danach wieder auszutreten, lehnt Wagner jedoch ab. „Wir möchten ja, dass die Leute bleiben und aktiv bei uns mitmachen.“

Ähnlich sieht es Anna Katharina Kassautzki, die stellvertretende Bezirksvorsitzende der Jusos Niederbayern. „Unsere Kampagne zielt auf Leute ab, die schon länger Sympathien für die SPD oder die Jusos hatten, aber den Schritt in eine Partei noch nicht gemacht haben“, sagt sie. Dass die Neumitglieder großen Einfluss auf die Abstimmung haben, glaubt Kassautzki dagegen nicht. „Diese vielleicht zwei Prozent werden nicht ausschlaggebend sein.“ Sollten sich die Mitglieder gegen eine große Koalition entscheiden, wäre sie für eine Minderheitsregierung. „Von Neuwahlen profitieren würde maximal die AfD.“

Auch Sebastian Koch sieht Neuwahlen im Bund kritisch – zumal im gleichen Jahr wie die Landtagswahl in Bayern. „Die SPD würde wohl deutlich unter 20 Prozent rutschen“, sagt er. Ob Neuwahlen oder die Beteiligung an einer großen Koalition für die SPD das kleinere Übel seien, hänge nun vom Koalitionspapier ab. „Insgesamt geht es schon darum, dass sich die Partei erneuert. Ob sie das in Regierungsverantwortung kann, ist fraglich.“ Denn die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners schwäche die Volksparteien und stärke den rechten Rand.

Was die vielen neuen Mitglieder angeht, ist Koch optimistisch. „Ich denke, dass die meisten in der SPD bleiben werden.“ Schon durch den Schulz-Hype und sogar nach dem Wahldebakel am 24. September seien viele Menschen eingetreten, weil sie am Erneuerungsprozess der Partei mitwirken wollten. Andererseits gebe es viele Genossen, die schon länger frustriert seien und die Gerechtigkeitsfrage stellten. „Ich könnte mir vorstellen, dass die sich ernsthaft über einen Austritt Gedanken machen, wenn es so weitergeht.“

