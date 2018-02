Verkehr Viele Unfälle bei Winterwetter in Bayern Starke Schneefälle haben sich am Wochenende im Verkehr bemerkbar gemacht. Meist gab es nur Leichtverletzte und Blechschäden.

Merken

Mail an die Redaktion Schneefall und Glätte haben zu vielen Unfällen geführt. Foto: Daniel Friederichs dpa/lno

München.Winterwetter mit starken Schneefällen hat in Bayern am Wochenende zu zahlreichen Unfällen geführt. Der Schwerpunkt lag dabei im Süden des Freistaats. In den meisten Fällen wurden Menschen nur leicht verletzt, und es kam zu Blechschäden. Ein Unfall verlief jedoch tödlich: Bei einem Zusammenstoß auf schneebedeckter Fahrbahn bei Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) wurde eine 37-Jährige schwer verletzt, sie starb noch an der Unfallstelle.

Drei kurz aufeinander folgende Auffahrunfälle

Auf der A8 bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) passierten am Samstag bei starkem Schneefall drei kurz aufeinander folgende Auffahrunfälle. Laut Polizei wurden insgesamt neun Personen leicht verletzt. Den Schaden bei allen drei Unfällen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 59 000 Euro.

Am Samstag machte sich das Schneetreiben auch auf den Straßen in der Oberpfalz bemerkbar. Was im Verkehr in der Region los war, lesen Sie hier!

Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gab es am Samstag 115 witterungsbedingte Unfälle. Sechs Personen seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd meldet zahlreiche Kollisionen. So sei etwa die Polizei in Illerstissen (Landkreis Neu-Ulm) von Samstagmorgen bis Sonntagnacht beinahe durchgehend wegen witterungsbedingten Verkehrsunfällen im Einsatz gewesen. Bei insgesamt 17 Unfällen wurde eine Person leicht verletzt. Zudem mussten in zwei Fällen umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt werden.

16 Unfälle auf der A 96

Im Landkreis Memmingen verzeichnete die Polizei 22 wetterbedingte Unfälle, allein 16 davon ereigneten sich auf der A 96 bei Memmingen. Ein beschädigter Lastwagen und 17 beschädigte Autos sowie ein Gesamtschaden von rund 60 000 Euro ist die Bilanz der Beamten vor Ort.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!