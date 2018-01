Unfälle Vier Frauen bei Unfall in Hof verletzt

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/Archiv

Hof.Bei einem Unfall in Hof sind vier Frauen verletzt worden. Eine Fahrerin passte am Mittwochabend beim Abbiegen nicht auf und übersah ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. In diesem Fahrzeug saßen drei Frauen. Alle Beteiligten wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.