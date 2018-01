Freizeit Vom Klöppeln bis zur Jagd Die Museen im Kreis Cham erzählen von der bewegten Geschichte dieses Teils der Oberpfalz. Wir stellen einige von ihnen vor.

Mail an die Redaktion Waldarbeit im Winter – Im Grenzland- und Trenckmuseum in Waldmünchen steht das Leben an der Landesgrenze im Mittelpunkt. Foto: Hajo

1. Die Geschichte der Wallfahrt und Papier-Kostbarkeiten

Im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut wird die Geschichte der bedeutenden Marienwallfahrt dargestellt. Das Museum dokumentiert außerdem verschiedene Aspekte katholischer Volksfrömmigkeit, mittelalterliches Pilgerwesen, Schnitzerei, Wachswaren und Rosenkranzherstellung. Eigene Abteilungen sind der Neukirchener Hinterglasmalerei und dem Wallfahrtswesen im benachbarten Böhmen gewidmet. Für Kinder liegen verschiedene Rätselbögen bereit. Sehenswert ist auch eine Sonderausstellung mit Papier-Kostbarkeiten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Unter dem Titel „Nur mit Lieb gedenk ich Dein“ zeigt das Wallfahrtsmuseum bis April Miniaturen und Spitzenbilder, die belegen, wie die Glückwunschkarte die Funktionen der barocken Andachtsbilder übernimmt.

2. Die Geschichte einer Stadt an der Grenze zu Böhmen

Das Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen stellt die Geschichte der Stadt Waldmünchen vor, die immer von der besonderen Lage an der Landesgrenze zu Böhmen geprägt war. Das Museum veranschaulicht diese Entwicklungen im Schwerpunktthema „Leben an der Grenze“. Auch dem historischen Geschehen um Franz Freiherr von der Trenck und seine Panduren ist eine eigene Abteilung gewidmet. Im Swarovski-Keller sind funkelnde Kristallglas-Objekte zu bestaunen. Die aktuelle Sonderausstellung „Helena Ackermann – Glas Potpourri“ zeigt Glasobjekte eines jungen Talentes aus der Region in technischer und künstlerischer Vielfalt. Ab 17. Januar macht das Museum Winterpause. Die neue Saison startet am 24. März.

3. Die Tradition des Spitzenklöppelns im Oberpfälzer Wald

Das Museum ehemalige Klöppelschule Tiefenbach befasst sich mit der Geschichte des Spitzenklöppelns im Oberpfälzer Wald. Es zeigt Entwürfe, Musterzeichnungen, Musterbriefe und Klöppelspitzen aus Tiefenbach. Das „Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald“ ist eine der Kulturformen, die beispielgebend in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden. 1907 hatte der Bayerische Staat in Tiefenbach eine Spitzenklöppelschule gegründet. Generationen von Frauen und Mädchen lernten hier das Kunsthandwerk des Spitzenklöppelns. Klöppelspitze aus dem Oberpfälzer Wald machte sich auf Weltausstellungen einen Namen und wurde zum begehrten Luxusartikel. Das Museum im Rathaus ist bis April nach vorheriger Vereinbarung unter Tel. (09673) 922110 zu besichtigen.

Museen im Landkreis Cham In der kostenlosen Broschüre „Museen im Landkreis Cham“ finden Interessierte viele weiterführende Informationen zu den sieben genannten und zahlreichen weiteren Museen, Galerien und Sammlungen im Landkreis.

Über das Kulturreferat des Landkreises Cham kann das Heft telefonisch (09971) 78218 oder per E-Mail: kultur@lra.landkreis-cham.de) angefordert werden. Es liegt außerdem in Rathäusern, Gemeindeverwaltungen, Tourist-Infos und Ämtern auf.

4. Tierpräparate, Jagdtrophäen und Jagdwaffen

Das Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein präsentiert Präparate von Wildtieren, die in der Region beheimatet sind. Beachtlich ist vor allem die Vogel-Sammlung. Etliche der im Museum gezeigten Tierarten zählt zu den gefährdeten Arten. Daneben werden Jagdtrophäen und historische Jagdwaffen gezeigt. Öffnungszeiten des Museums Jagd und Wild sind im Winter während der Betriebszeiten der Burggaststätte donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

5. Zeichnungen und Frühgeschichte in einem Haus

Die Städtische Galerie Cordonhaus Cham präsentiert bis 21. Januar eine umfangreiche Auswahl an Zeichnungen von Hans Baschang und Karl Schleinkofer. 25 großformatige Kohlezeichnungen von Hans Baschang entstanden vorwiegend in den vergangenen zwei Jahren und stehen im Dialog mit 40 aktuellen Ölkreide- und Bleistiftzeichnungen von Karl Schleinkofer. Im zweiten Obergeschoss des Cordonhauses ist überdies die Prähistorische Ausstellung „Aus grauer Vorzeit“ zur Vor- und Frühgeschichte von Cham und Umgebung zu sehen. Anhand von Verbreitungskarten, Fundkarten, Bodenfunden (Originale und Nachbildungen) und Erläuterungstexten zu den einzelnen Kulturstufen werden die Spuren erster menschlicher Begehung und Besiedlung der Cham-Further Senke aufgezeigt. Öffnungszeiten des Cordonhauses: Mittwoch bis Sonntag und Feiertage 14 – 17 Uhr, donnerstags 14 – 19 Uhr.

6. Die Geschichte des Kötzinger Pfingstritts

Das Pfingstritt-Museum Bad Kötzting in der Kirchenburg zeigt die Geschichte des Kötztinger Pfingstritts, dieser bedeutenden eucharistischen Prozession zu Pferde. Anhand historischer Objekte und einer reichen Materialsammlung wird in der spätmittelalterlichen Wehranlage mit befestigtem Friedhof, Kirche und Schloss die mehr als 600-jährige Geschichte der Reiterwallfahrt von Bad Kötzting nach Steinbühl und die anschließende symbolische Pfingsthochzeit dokumentiert. Für Kinder liegt ein spannender Rätselbogen bereit. Geöffnet ist immer sonntags und an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

7. Alte Handwerksberufe und Mineralien

Das Bayerwald-Handwerksmuseum Arrach wird von der Familie Drexler geführt und präsentiert alte Handwerksberufe wie etwa Schmied, Schuster, Wagner, Schlosser und Sattler. Besonderes Augenmerk wird auf Holzhandwerke gelegt. Entsprechend nachgebildete Werkstätten informieren über Holzhauer, Schreiner, Drechsler, Zimmerer, Besenbinder und Holzdrahthobler. Geöffnet: ist täglich 10 bis 18 Uhr. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Mineralienmuseum, das werktags von 9 – 18 Uhr geöffnet ist.