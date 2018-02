Unfälle

Von Traktor erfasst: Frau stirbt bei Faschingsumzug

Eine junge Frau ist bei einem Faschingsumzug in Oberbayern von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Die 24-Jährige war sofort tot, wie die Polizei mitteilte. Die Frau lief demnach am Sonntagnachmittag neben dem Anhänger her und sollte für Sicherheit sorgen. Dabei sei sie ohne „bislang erkennbares Fremdverschulden“ unter die Räder geraten.