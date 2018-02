Ski alpin Vonn gewinnt Weltcup-Abfahrt in Garmisch Die US-Skirennfahrerin gewann auch die zweite Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Sie reist in Top-Form zu den Winterspielen.

Mail an die Redaktion Siegerin Lindsey Vonn aus den USA jubelt auf dem Podium. Foto: Stephan Jansen

Garmisch-Partenkirchen.Rekordjägerin Lindsey Vonn reist in Top-Form zu den Olympischen Winterspielen. Die US-Skirennfahrerin gewann am Sonntag auch die zweite Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Mit nun 81 Weltcupsiegen fehlen Vonn nur noch fünf Erfolge bis zum Rekord von Ingemar Stenmark. Elf Hundertstelsekunden hinter Vonn lag die Italienerin Sofia Goggia, Tina Weirather (Liechtenstein) wurde Dritte. Viktoria Rebensburg (Kreuth) steigerte sich als Neunte nach ihrem elften Platz am Vortag. Meike Pfister (Krumbach) verbuchte auf Platz 14 ihr bestes Weltcup-Resultat, Olympia-Fahrerin Kira Weidle (Starnberg) wurde 19., Michaela Wenig (Lenggries) fuhr auf Platz 21.

