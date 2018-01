Geschichte Was steckt hinter dem „Mia san Mia“? Historiker und Fachleute durchleuchten die Rolle des Freistaats in der Republik. Sie gehen dem „Mia san mia“ auf den Grund.

Von Barbara Just, KNA

Mail an die Redaktion „Mia san mia“ gilt nicht nur als Losung beim Oktoberfest, sondern gilt für die bayerische Bevölkerung das ganze Jahr. Foto: stock/adobe

Die Bavaria hat die Theresienwiese stets im Blick. Foto: Frank Leonhardt dpa/lby

Augsburg.Stark und mächtig steht sie da, die Bavaria hoch oben über der Münchner Theresienwiese. Während ihr Blick hinausgeht ins Land, reckt sie mit der linken Hand den Lorbeerkranz in die Höhe, zu ihrer rechten Seite sitzt friedlich ein Löwe. „Selbstbewusst! Eigen! Widerspenstig“ – all diese Eigenschaften werden den Bayern zugeschrieben. So lautet auch der Titel des neuen Sonderheftes aus der Edition Bayern des Hauses der Bayerischen Geschichte (HdBG). Auf 132Seiten durchleuchten Historiker und Fachleute die Rolle Bayerns in der Bundesrepublik.

Bavaria teilt sich das Cover mit dem Further Drachen, der eine Feuerwolke ausspeit. Das mag an vergangene und amtierende CSU-Politiker erinnern, die bisweilen die Bundespolitik mit beißender Kritik überziehen, auch wenn sie selbst an der Regierung beteiligt sind. Doch auch bei einem Ungeheuer lässt irgendwann die Kraft nach, und es muss sich zumindest regenerieren, bis es erneut Zähne zeigen kann.

Jubiläum: 100 Jahre Freistaat

Wie Bayern ein Freistaat wurde und was ihn so besonders macht, ist auch die Fragestellung für das in Regensburg bis 2019 entstehende Museum der Bayerischen Geschichte, erinnert Richard Loibl in der Einführung. Laut dem Direktor des HdBG bemüht sich die Edition Bayern schon länger, dies zu erkunden, und tut es nun erst recht zum Jubiläum 100 Jahre Freistaat: „1918 von Kurt Eisner von der abgespalteten USPD erfunden, dann schnell versenkt, 1945 von Wilhelm Hoegner von der SPD wieder aufgenommen und seitdem als Leitbegriff für die besondere bis eigenständige staatliche Stellung Bayerns in der Bundesrepublik von den CSU-Ministerpräsidenten zum Programm erhoben.“

Wer dies für einen Widerspruch hält, der sei an die Anfänge der jungen Republik erinnert, wo Eigensinn und Teamgeist eine Einheit bildeten. Da spielten bayerische Beamte und Politiker 1948 beim Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee eine wichtige Rolle. An dessen Ende stand bekanntlich das Grundgesetz. Doch als dieses 1949 verabschiedet wurde, lehnte es der Bayerische Landtag ab, akzeptierte es aber als rechtsverbindlich, wenn zwei Drittel der deutschen Länder es annehmen. Das gilt bis heute.

Aber so sind sie, die Bayern. Der frühere Parlamentsjournalist Bernhard Ücker sprach vom „widerspenstigen Freistaat“. Dabei darf bei aller Politik nicht vergessen werden, dass dieses Volk einen „eingeborenen Hang zur Theatralik“ hat. Nicht nur den Altbayern wird Theaterbegeisterung nachgesagt. Auch Franken und Schwaben habe der Virus erfasst, heißt es.

Bayern-Hymne zum Empfang

Festspiele und Theatersommer sind feste Bestandteile des Kulturstaats Bayern, genauso wie glanzvolle Empfänge für hohe Staatsgäste wie die Queen. Dass zu den Hymnen des Gastes und Deutschlands stets „Gott mit Dir, Du Land der Bayern“ als dritte Weise erklingt, hat anfangs irritiert, sei aber mittlerweile bei der Abstimmung mit dem Protokoll des Auswärtigen Amtes zur Routine geworden, heißt es.

Grundsätzlich sind die Bayern ein friedliebendes Volk. Dennoch mucken sie bisweilen auf, wenn etwa atomare Wiederaufbereitungsanlagen gebaut oder Biergärten aus Lärmgründen schon um 21.30 Uhr geschlossen werden sollen. Am 6. Dezember 1992 kam es aber auch zur bundesweiten ersten Lichterkette gegen Ausländerfeindlichkeit, an der sich 400 000 Menschen in München beteiligten. Ein Vorbild für viele.

