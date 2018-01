Fernsehen

Wegen Koalitionspoker: „Fastnacht in Franken“ ohne Seehofer

Wegen der Koalitionsverhandlungen in Berlin wird CSU-Chef Horst Seehofer nicht an der traditionellen Fernsehprunksitzung „Fastnacht in Franken“ teilnehmen. Die Staatskanzlei in München bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Seehofers designierter Nachfolger Markus Söder (CSU) hatte dagegen noch am Vortag angekündigt, dass er zu der Prunksitzung an diesem Freitag kommen werde.