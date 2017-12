Fussball

Wegen Trauerfalls: FC Augsburg zunächst ohne Hinteregger

Ohne Verteidiger Martin Hinteregger ist der FC Augsburg in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Österreicher fehlte am Freitag wegen eines Trauerfalls in der Familie. Der 25-Jährige soll nach Angaben eines Vereinssprechers zum Trainingslager der Fuggerstädter vom 2. bis 7. Januar auf Teneriffa wieder zum Tabellenneunten stoßen. Bei frostigen Temperaturen und Sonnenschein absolvierten Hintereggers Kollegen indes vor etwa 30 Zuschauern ihre erste Einheit nach der kurzen Winterpause.