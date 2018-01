Veranstaltung Wegzaubern im Sekundentakt Hans Klok gilt als schnellster Magier unserer Zeit. In der Regensburger Donauarena staunten 2000 Zuschauer über seine Tricks.

von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Ein faszinierender Trick: Hans Klok entsteigt einer Kiste, die Zuschauer zuvor mit Degen durchbohrt haben – unversehrt und in neuem Gewand. FOTOS: NIERING

Regensburg. Regensburg. „Von der Bildfläche verschwinden“ ist ein Ausdruck, ohne den man, wenn man über den Illusionisten Hans Klok (47) schreibt, nicht auskommt. Der Mann mit der blonden Mähne lässt in seiner Show „House of Mystery“ reihenweise Menschen dermaßen schnell verschwinden, dass es zur Dematerialisation nur noch ein winziger Schritt zu sein scheint. In jedem Fall entschwinden bei Klok Personen, meist Frauen, im Sekundentakt: in der einen Sekunde noch deutlich sichtbar, in der nächsten verschwunden, getrennt nur durch das Wirbeln eines Tuches.

Die neue Show des aus den Niederlanden stammenden Illusionisten Hans Klok, trägt den Titel „House of Mystery“. Es ist eine Rahmenhandlung, in der sich die berühmtesten Magier und Illusionisten der Vergangenheit tummeln, deren Geheimnisse preisgegeben werden und nicht wenig Grusel- und Showeffekte eingebaut sind. Hans Klok, der auch in Las Vegas große Erfolge feiert, hat sich nicht lumpen lassen. Das ausgetüftelte Bühnenbild in der Donauarena brachte in Zusammenklang mit einer Emotionen hervorrufenden Musik das Gemüt der Zuschauer in leichte Erschütterungen.

Ein Akzent wie Rudi Carrell



Der Magier selbst war in Regensburg sehr gut drauf. „Mein größter Trick heute ist, dass ich Deutsch spreche“, witzelte er und kokettierte damit, dass er den gleichen Akzent wie der berühmte niederländische Showmaster Rudi Carrell besitze. Die Gemütlichkeit der ersten Minuten wich sehr schnell einer atemberaubenden Hochgeschwindigkeitsillusionistik, die Kloks Ruf als schnellstem Magier der Welt alle Ehre machte. Gezeigt wurden viele verschiedene Szenarien, die von berühmten Magiern erzählten und den Zuschauer mitnahmen in die schaurig-süße Atmosphäre einer fiktiven gruseligen Umgebung.

Brillant waren die Kunststücke, die Hans Klok während seiner Show zeigte. Geht man von der Stärke des Applauses aus, wurde dem Publikum die Einzigartigkeit und Weltklasse dieser Vorführung offenbar erst gegen Ende der Show bewusst. Es war atemberaubend, wie Klok Menschen im Sekundentakt verschwinden ließ, um sie an Orten wieder herbei zu zaubern, an die man vorher gar nicht dachte. Mit aller Macht versuchte man als Zuschauer, in diesem perfekten Bild die Abläufe der Tricks zu erkennen. Doch Fehlanzeige: Keiner im Publikum konnte auch nur die leiseste Ahnung davon erhaschen, wie Hans Klok die Menschen verschwinden lässt und sie in anderer Kleidung und zusammen mit anderen Personen am selben Ort innerhalb eines Wimpernschlags wieder auftauchen lässt.

In der Pause hatten die Zuschauer Zeit, sich über das Gesehene auszutauschen. Helga Hartmann aus dem Landkreis Cham sagte: „Das gibt’s doch einfach nicht! Ich kann das nicht verstehen. Wie können die Leute so schnell verschwinden und dann wieder auftauchen? Und dann sieht man ja nichts! Also, so einen tollen Magier habe ich echt noch nie gesehen!“ Eduard Volkert aus dem Landkreis Straubing, der mit seinem alten Schulfreund Gerhard Neumeyer aus dem Landkreis Regensburg gekommen war, fuchste es gewaltig, dass er sich die Illusionen nicht erklären konnte. „Das sind doch alles nur Tricks, wenn Klok es auch wirklich sehr schnell macht. Aber irgendwas muss man doch mal sehen. Ich habe mir extra gute Plätze gekauft. Aber bis jetzt bin ich noch nicht dahinter gekommen und das spricht natürlich für die Qualität dieses Magiers!“

Durchbohrt, aber unversehrt



Mit einem ganz speziellen Trick, den außer ihm keiner auf der Welt zeigt, beeindruckte Hans Klok sein Publikum in der zweiten Hälfte der Show. Es ist der berühmte Trick des deutschen Zauberers Hans Moretti (1928-2013): Klok wurde mit einer Kette gefesselt und stieg in eine Kiste. Drei Zuschauer durften mithelfen. Sie durchbohrten die Kiste mit einer Vielzahl von leicht gebogenen Degen von allen Seiten. Es schien völlig unmöglich, dass Klok nicht mehrfach durchbohrt wurde, denn der Zuschauer sah die Kiste von allen Seiten während des Tricks, sie wurde gedreht und gewendet und es schien, als könne hier beim besten Willen keiner entkommen. Natürlich entstieg Hans Klok, nachdem die Degen wieder gezogen worden waren, der Kiste entfesselt, unversehrt und auch noch in neuem Gewand.

Klok kann jedoch nicht nur in der großen Dimension, sondern auch im Kleinen sensationell zaubern: Er ließ mit nassen Händen einen Schneefall von trockenen Papierfetzen regnen oder schickte eine leuchtende Glühbirne auf die Reise über die Köpfe des Publikums: Eine kleine und leise Kunst, dabei jedoch unglaublich charmant und eindrucksvoll. Und natürlich kann Klok auch Menschen, wie zum Beispiel den neunjährigen Max aus dem Publikum schweben lassen.

Nicht zu vergessen sind bei Kloks „House of Mystery“ die hochkarätigen Gastkünstler. Sie zeigten Kraftartistik, Kunststücke mit dem Diabolo, mit Reifen und mit extremsten Körperverrenkungen und verliehen der Show zusammen mit Hans Klok zweieinhalb Stunden lang ein außergewöhnlich hohes Level an Kunstfertigkeit.

