Tiere Welpe fährt in der U-Bahn schwarz In Nürnberg stieg ein Chihuahua in eine Bahn ein. Frauchen konnte aber schnell ausfindig gemacht werden.

Ein Welpe war als Schwarzfahrer in der U-Bahn unterwegs. Foto: -/Bundespolizei/dpa

Nürnberg.Ein unternehmungslustiger Hundewelpe war in Nürnberg als Schwarzfahrer in der U-Bahn unterwegs. Der etwa acht Monate alte Chihuahua stieg am Mittwoch ohne sein Herrchen in eine noch stehende Bahn ein. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte eine 21-jährige Frau den jungen Hund und übergab ihn am Nürnberger Hauptbahnhof der Bundespolizei. Weil der kleine Ausreißer noch nicht als vermisst gemeldet war, wurde er ins Tierheim gebracht - doch die Mitarbeiter konnten den Besitzer schnell ausfindig machen: Nur eine Stunde später holte das glückliche Herrchen den Kleinen ab. „Die Umstände, wie die Reise der Fellnase zustande kam, sind nicht bekannt“, hieß es von der Polizei.

