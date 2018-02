Fussball Wer macht den Ishak? Stürmerfrage beim 1. FC Nürnberg Michael Köllner steht beim 1. FC Nürnberg vor einer schwierigen Aufgabe. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten muss im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger MSV Duisburg am Sonntag (13.30 Uhr) eine Lösung im Angriff finden: Wer kann den am Knie verletzten Toptorjäger Mikael Ishak (12 Saisontore) ersetzen? Das ist die große Frage beim Tabellenzweiten, der unbedingt aufsteigen will.

Mail an die Redaktion Nürnbergs Trainer Michael Köllner. Foto: Axel Heimken

Nürnberg.„Wir haben ein megastarkes Kollektiv und sind unberechenbar“, sagte Köllner am Freitag. Das Angriffsspiel des „Club“ sei nicht auf einen einzelnen Spieler abgestimmt, betonte der Trainer. Einen Eins-zu-eins-Ersatz gibt es nicht, aber Optionen. Edgar Salli etwa steht nach Ablauf seiner Rot-Sperre wieder zur Verfügung und könnte eine Alternative sein. Ebenso der vielseitige Eduard Löwen. „Jeder Ausfall ist hart, aber gehört zum Profifußball dazu“, sagte Köllner.

Ishak muss mit einem Innenbandriss im Knie vermutlich acht Wochen pausieren. Beim 6:1 im Hinspiel in Duisburg erzielte der Schwede drei Tore. Damals ging sein Stern auf in einem „wilden Spiel“, wie Köllner erinnerte. Die Duisburger haben sich seitdem sehr gut entwickelt. Sie sind seit sieben Partien ungeschlagen. „Duisburg wird heiß sein, aber das sind wir auch. Wir wollen die drei Punkte hierbehalten“, kündigte FCN-Kapitän Hanno Behrens an. Auch ohne Ishak soll das gelingen.

Der „Club“ ist inzwischen sogar seit neun Partien ohne Niederlage. Köllner spricht von „einer herausfordernde Aufgabe“ gegen den MSV, der Tabellenvierter ist, mit sieben Punkten Rückstand auf den FCN. „Mehr Spitzenspiel geht fast nicht“, sagte Köllner zur Konstellation.