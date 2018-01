Fussball Werder Bremen leiht Bayern-Abwehrtalent Friedl aus

Mail an die Redaktion Marco Friedl von München führt den Ball. Foto: Andreas Gebert/Archiv

Bremen.Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht Bayern Münchens Abwehrtalent Marco Friedl aus. Das bestätigte Werder-Manager Frank Baumann am Donnerstag. „Wir haben eine Einigung mit Marco und dem FC Bayern erzielt“, sagte Baumann: „Die Verträge sind noch nicht unterzeichnet, aber das wird in den nächsten ein, zwei Stunden passieren.“ Der 19 Jahre alte Friedl erhält laut Baumann einen Vertrag über anderthalb Jahre ohne Kaufoption. Der österreichische U21-Nationalspieler kam bei den Bayern-Profis in dieser Saison einmal in der Bundesliga und einmal in der Champions League zum Einsatz. Für die Regionalliga-Mannschaft absolvierte Friedl zehn Begegnungen.