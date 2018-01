Wetter Wetterdienst warnt vor bayernweiten Stürmen und Orkanböen

Mail an die Redaktion Der Regenschirm eines Spaziergängers wird von einer Windböe erfasst. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

München.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch vor Unwettern mit bayernweiten Sturmböen und vereinzelten Orkanböen gewarnt. Zunächst werde es in der Nacht in den Hochlagen der Alpen, am frühen Mittwochmorgen dann auch in den westlichen Teilen Bayerns stürmisch, sagte ein Sprecher. Hintergrund ist eine Wetterfront, die von Westen her aufzieht. Am Vormittag rechnen die Meteorologen auch im restlichen Bayern mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Vereinzelt könne es nahezu in ganz Bayern zu Orkanböen kommen, so der Sprecher. Das Sturmtief werde allerdings rasch über Bayern hinwegziehen. Auch Gewitter seien möglich.