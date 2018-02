Bayern Wetterdienst warnt vor Straßenglätte Auf Bayerns Straßen kann es durch Schnee und Eis glatt werden. Schon am Montag lassen die winterlichen Verhältnisse nach.

Foto: Jens Wolf/dpa

München.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bis Montagmorgen vor Glätte auf den Straßen in Bayern gewarnt. In Franken falle im Laufe des Sonntags bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, so die Meteorologen. Für Autofahrer könnte es daher rutschig werden. Im Süden des Freistaats kommt es am Ende des Wochenende laut DWD oberhalb von 600 Metern zu Glätte durch leichten Schneefall. In der Nacht auf Montag kommt es zu leichtem Frost, in den Alpentälern sinkt die Temperatur auf bis minus zehn Grad. In Unterfranken kommt es wegen Schneefalls zu Glätte auf den Straßen, in den anderen Bezirken gibt es überfrierende Nässe.

Im Laufe des Montags lassen die winterlichen Verhältnisse nach, wie die Meteorologen vorhersagten. Für die Autofahrer gebe es dann keine wetterbedingten Gefahren mehr.

