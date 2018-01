Infrastruktur Wichtige Antworten zum Megaprojekt A3 Der Ausbau der für Ostbayern zentralen Verkehrsachse wird ebenso herbeigesehnt wie gefürchtet. Im Frühjahr wird es ernst.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Die A3 ist eine Hauptschlagader für den Verkehr in Ostbayern. Foto: Lex

Warum ist der sechsspurige Ausbau der A3 eigentlich notwendig?

Die A3 ist eine der wichtigsten Ost-West-Achsen Deutschlands. Für den Verkehrsfluss in und durch Ostbayern ist sie eine der Hauptschlagadern. Die Verkehrsdichte ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Daten der Dauerzählstellen, die die Bundesanstalt für Straßenwesen installiert hat, belegen die hohe Auslastung. 2016 waren demnach im Durchschnitt mehr als 57 000 Fahrzeuge zwischen Neumarkt und Rosenhof unterwegs, wobei der Verkehr Richtung Regensburg stetig anschwillt. Während die Zählstelle bei Neumarkt rund 38 000 Fahrzeuge pro Tag registriert, sind es am Autobahnkreuz Regensburg Ost fast doppelt so viele (circa 78 500). Der Anteil des Schwerverkehrs liegt bei deutlich mehr als 10 000 Fahrzeugen täglich. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt aller Zählstellen lag 2013 bei 47 600 Fahrzeugen in 24 Stunden.

Welche Baumaßnahmen sind auf dem betroffenen Streckenabschnitt konkret geplant?

Zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Regensburg Rosenhof wird die A3 sechsspurig ausgebaut. Die Baumaßnahmen erstrecken sich über eine Länge von 14,7 Kilometern. Auch 16 Brücken werden in diesem Bereich neu gebaut.

Wann beginnen die Bauarbeiten und ab wann werden die Autofahrer davon etwas mitbekommen?

Vorbereitende Maßnahmen laufen bereits seit Herbst vergangenen Jahres. An der A3 fielen sie besonders umfassend aus, weil insbesondere der Osten Regensburgs im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert wurde, musste jeder Quadratmeter nach Blindgängern abgesucht werden. Die Autobahndirektion Süd, die für den Bau verantwortlich ist, rechnet außerdem damit, dass während der Bauarbeiten weitere Blindgänger gefunden werden, so dass es zu Verzögerungen im Ablauf kommen könnte. Schon jetzt sind Vorbereitungen im Gang, um die Baustellen entlang der Strecke einzurichten. Ab Ende Februar werden die Fahrbahnen provisorisch verbreitert, um den Verkehr an den Baustellen vorbeiführen zu können. Dazu muss insbesondere an der Eisenbahnbrücke in Burgweinting ein Teil der Kappen, das sind die Randausbildungen, die normalerweise nicht befahren werden, weggeschnitten werden. So entsteht überhaupt erst genügend Platz, um den Verkehr vierspurig vorbeizuführen. Auch die gelben Markierungen für die Spuren, auf denen Autos, Lastwagen und Busse an der Baustelle vorbeigeleitet werden, werden ab Ende Februar angebracht.

Welche Bauabschnitte werden auf der Strecke von Rosenhof bis zum Kreuz Regensburg als erstes angegangen?

Los geht es mit den Arbeiten an vier Brücken, darunter das Schlüsselbauwerk auf der Ausbaustrecke: der Ersatzneubau für die Eisenbahnbrücke in Burgweinting, die auf knapp 200 Metern Länge 23 Gleise überspannt. Dieser Ausbau wird allein vier Jahre dauern. Gleichzeitig wird ab dem Frühjahr außerdem an drei weiteren Brücken gearbeitet: der Überführung Markomannenstraße, der Überführung Eisackerstraße (Irl/Leipnizstraße) sowie der Überführung von Unterheising (Barbing) nach Oberheising (Neutraubling).

Muss die Autobahn während der Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt werden?

Nein. Der Verkehr soll durchgängig auch während der Bauarbeiten auf vier Spuren fließen. Auch die Anschlussstellen sollen geöffnet bleiben. Zu einer Vollsperrung wird es aber voraussichtlich an einem Wochenende Mitte April dieses Jahres kommen. Eine kleinere Sperrung ist außerdem für ein Wochenende Mitte Juni geplant. Das sollen aber Ausnahmen bleiben.

Wie groß sind die Behinderungen, mit denen während der Bauzeit zu rechnen ist?

Immens. Schon jetzt ist die A3 ein Stauschwerpunkt. Nirgendwo in der Oberpfalz stehen Autofahrer so oft und so lange Stoßstange an Stoßstange wie auf dem Autobahnabschnitt zwischen dem Kreuz Regensburg und der Anschlussstelle Neutraubling. Während der Bauphase wird sich die Situation noch verschlimmern. An Baustellen sinkt erfahrungsgemäß der Verkehrsfluss. Josef Seebacher, Sprecher der Autobahndirektion Süd, sagt, dass an Baustellen erfahrungsgemäß 20 bis 30 Prozent weniger Fahrzeuge passieren können als davor.

Wie sollen Staus auf der A3 während der Bauzeit vermieden werden?

Das wird schlichtweg nicht möglich sein. Aber während der gesamten Bauzeit soll die Autobahn vierspurig befahrbar bleiben. Es wird gebaut, während der Verkehr auf verengten Spuren vorbeigeführt wird. Mit 3,25 Metern Breite auf der rechten und 2,75 Metern Breite auf der linken Spur sind die Fahrbahnen sogar noch vergleichsweise breit. Um Unfälle an den Baustellenbereichen zu verhindern, wird das Tempo außerdem gedrosselt. Der Regelfall sind 80 Stundenkilometer. Die Autobahndirektion erwägt auch, Sichtschutzwände aufzustellen, weil so vermieden werden könnte, dass Fahrer abgelenkt werden. Von Beginn an wird die Verkehrssituation genau beobachtet. Sollte es zu vielen Unfällen im Baustellenbereich kommen, wird gegengesteuert – durch intensivere Geschwindigkeitskontrollen und durch eine Absenkung des Tempolimits. Denn die größte Stauquelle sind Unfälle im Bereich einer Baustelle. Außerdem plant die Autobahndirektion, Daten über Stauzeiten zu erheben und auf einer eigenen Webseite zu veröffentlichen. So sollen sich Verkehrsteilnehmer informieren können, wann besonders kritische Zeiten sind. Großräumige Umleitungen soll es während der gesamten Bauphase hingegen nicht geben.

Wie hoch sind die Kosten für den sechsspurigen Ausbau des Streckenabschnitts?

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 beziffert für den Abschnitt vom Autobahnkreuz Regensburg bis Rosenhof bisher einen Finanzaufwand von rund 155 Millionen Euro. Schon jetzt kann man allerdings davon ausgehen, dass es teurer wird.

Wann soll der Ausbau des Streckenabschnitts nach derzeitiger Planung abgeschlossen sein?

Die Autobahndirektion Süd rechnet mit einer Bauzeit von sechs Jahren.

Welche Alternativen haben Pendler, die dem Stau auf der A3 entkommen möchten?

Stadt und Landkreis Regensburg dringen auf einen Ausbau des Schienenverkehrs, der unabhängig vom Stau auf der A3 ist. Deshalb ergingen bereits Hilferufe an die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Nach Angaben von Landrätin Tanja Schweiger ist jedoch kein Platz für zusätzliche Züge auf den Trassen. Die BEG prüft derzeit, ob bei Zügen, die während der Stoßzeiten bereits sehr voll sind, zusätzliche Waggons angehängt werden können. Wie die BEG mitteilt, stehen diese Prüfungen aber noch am Anfang, zumal nähere Angaben zu den konkreten Auswirkungen im Regensburger Stadtverkehr noch fehlten. Die großen Arbeitgeber reagieren unterschiedlich. Nach Möglichkeit wurden Schichtzeiten so angepasst, dass Stoßzeiten umgangen werden. Auch Gleitzeit wird vielfach angeboten. BMW setzt schon seit langem auf Werksbusse. Bei Bedarf könnte das Angebot erhöht werden.

Wie geht es nach dem sechsspurigen Ausbau des Abschnitts von Rosenhof bis zum Kreuz Regensburg weiter auf der A3?

Die Strecke ab Kreuz Regensburg bis Nittendorf ist in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgerückt. Auch dieser etwa 13 Kilometer lange Abschnitt soll sechsspurig ausgebaut werden. Ein Zeitplan für Regensburg-Nittendorf existiert noch nicht. Aber die marode Autobahnbrücke bei Sinzing, die auf der Strecke liegt, muss in zehn bis 15 Jahren erneuert werden. Voruntersuchungen werden bereits angestellt.

