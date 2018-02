Parteien Wie Freunde zu Gegnern wurden Sigmar Gabriel rechnet mit Martin Schulz ab. Der ehemalige SPD-Vorsitzende steht vor der politischen Bedeutungslosigkeit.

Von Michael Fischer und Georg Ismar, dpa

Mail an die Redaktion Zwei, die nicht mehr miteinander können: Noch-SPD-Chef Martin Schulz (links) und Noch-Außenminister Sigmar Gabriel Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Sigmar Gabriel hat bis zuletzt gehofft, dass sein Wunsch doch noch in Erfüllung geht. „In solchen international verwirrenden Zeiten seinem Land als Außenminister dienen zu können, ist natürlich ungeheuer spannend und auch eine sehr große Ehre“, sagte er vor wenigen Tagen auf dem Rückflug von Tel Aviv nach Berlin einem „Spiegel“-Reporter. Gut möglich, dass es seine letzte Reise als Außenminister war.

Seit Mittwochabend ist offiziell, dass Gabriel das Amt, das er so gerne behalten hätte, beim Zustandekommen einer großen Koalition abgeben muss. Er wäre damit der größte Verlierer der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik. Einer der beliebtesten Politiker Deutschlands würde damit in die politische Bedeutungslosigkeit abstürzen.

Nach vier Jahren als niedersächsischer Ministerpräsident, acht Jahren als Bundesminister, davon vier als Vizekanzler und sieben Jahren als SPD-Chef wurde er von seinem Nachfolger Martin Schulz so kühl abserviert, wie es nur geht: „Sigmar Gabriel hat eine sehr gute Arbeit als Außenminister geleistet, aber ich habe mich entschieden, in die Bundesregierung einzutreten und zwar als Außenminister.“ Ein lapidarer Satz. Weniger geht nun wirklich nicht.

Schwere Vorwürfe



Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten – und sie kam heftig. „Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt“, sagte Gabriel den Funke-Zeitungen. „Ich habe das Amt des Außenministers gern und in den Augen der Bevölkerung offenbar auch ganz gut und erfolgreich gemacht. Und da ist es ja klar, dass ich bedauere, dass diese öffentliche Wertschätzung meiner Arbeit der neuen SPD-Führung herzlich egal war.“ Wortbruch, Respektlosigkeit – das ist starker Tobak.

Damit ist ein Zerwürfnis zwischen zwei Politikern vollendet, die sich vor nicht allzu langer Zeit noch Freunde nannten. Vor einem Jahr nahm dieses Zerwürfnis seinen Lauf. Im Januar 2017 entschied sich der damalige Parteichef Gabriel, zugunsten von Schulz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur zu verzichten, um das Außenministerium von Frank-Walter Steinmeier zu übernehmen.

Beliebter als je zuvor



Im „stern“ begründete er seine Entscheidung so: „Ich stehe – ob mir das nun gefällt oder nicht – für die große Koalition mit CDU und CSU. Martin Schulz dagegen steht für einen Neuanfang.“ Gabriel sah damals keine Chance, als Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel zu gewinnen. Wäre Gabriel damals in den Wahlkampf gegen Merkel gezogen, wäre seine politische Karriere bei einer Niederlage zerstört gewesen.

Als Außenminister hat Gabriel das erreicht, was ihm als Parteichef nie gelungen ist: Er ist in den Ranglisten der beliebtesten deutschen Politiker ganz oben gelandet. Die Ironie des Schicksals ist, dass mit Schulz ausgerechnet der Mann über sein politisches Schicksal entschieden hat, den er selbst vor einem Jahr dazu in die Lage versetzt hat. Am Ende hat sich der Einzelkämpfer Gabriel selbst besiegt.

Flucht nach Goslar Harsche Reaktion: Die Reaktion Sigmar Gabriels auf seine Quasi-Entlassung war harsch. Er sagte gestern sofort alle Termine in seiner Funktion als Außenminister ab und zog sich in sein Haus in Goslar zurück.

Abgesagte Termine: Bei zwei Konferenzen zum Kampf gegen den Islamischen Staat ist er ebenso wenig dabei, wie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort sollte er den wichtigen zweiten Tag eröffnen. Jetzt findet sie ohne einen deutschen Außenminister statt.

