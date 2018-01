Kommunen

Wie kann Abwanderung gestoppt werden? Bericht-Vorstellung

In Bayern sollen Menschen in allen Regionen einen vergleichbaren Lebensstandard und gleichwertige Arbeitsbedingungen haben. Was brauchen die Kommunen dafür, wie kann das Land unterstützen und was muss sich dafür ändern? Antworten auf diese Fragen hat eine sogenannte Enquete-Kommission des Bayerischen Landtags seit 2014 gesucht. Heute wird sie die Ergebnisse des Berichts „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ im Münchner Landtag vorstellen.