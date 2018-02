Schweinepest Wildschwein-Preise im Keller Jäger im Dilemma: Sie sollen trotz Überangebots viele Tiere schießen. Doch das lohnt sich heute kaum noch.

Von Carsten Hoefer, dpa

Erlegte Wildschweine: Jäger sollen mehr Tiere schießen. Foto: Büttner/dpa

München. Die Wildschweinjagd lohnt sich in Deutschland immer weniger. Angesichts der drohenden Afrikanischen Schweinepest und der steigenden Schwarzwildzahlen in den Wäldern haben mehrere Länder begonnen, Jägern Prämien für erlegte Sauen zu zahlen. Außerdem sind wegen der rasanten Vermehrung der Tiere die früher üblichen Schonzeiten vielfach verkürzt oder sogar weitgehend aufgehoben worden. Ziel ist die Reduzierung der Wildschweinbestände. Doch die Preise für das Fleisch sind infolge des großen Angebots so tief gesunken, dass sich die Sauenpirsch für viele Jäger nicht mehr lohnt.

Finanziell lohnt sich das Jagen kaum noch

In Bayern etwa zahlen die Behörden für einen erlegten Frischling oder eine Bache ohne Jungtier 20 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 25 Euro, in Brandenburg sogar 50 Euro – allerdings erst, wenn die Jagdstrecke der Saison 2014/15 übertroffen ist. „Wegen des Geldes macht das keiner mehr“, sagt Hubert Aiwanger, Bundeschef der Freien Wähler, Landwirt und Jäger. „Das ist unter dem Strich ein Zuschussgeschäft. Es gibt so viele Wildschweine, dass sie keine Mangelware mehr sind. Hinzu kommen Wildbret-Importe aus Polen. Für ein einzelnes Tier, ohne Innereien, aber mit Schwarte, bekommen Sie teilweise nur noch 60 Cent pro Kilo. Das sind nicht mal 50 Euro pro große Wildsau, die Sie mit zwei Mann hochwuchten müssen.“

„Es gibt so viele Wildschweine, dass sie keine Mangelware mehr sind.“ Hubert Aiwanger, Jäger und Politiker



Die Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich, rafft aber Schweine schnell dahin. Die Seuche hat mittlerweile Tschechien und Polen erreicht. Ein Überspringen auf Deutschland würde für die Schweinehalter große Schäden bringen. „Das bedeutet dann Export- und Verbringungsverbote“, sagt Aiwanger.

Kritik von zwei Seiten

Obwohl Hausschweine in der Regel keinen Kontakt zu Wildschweinen haben, fürchten die Behörden eine Übertragung des Erregers. Deswegen sollen die Jäger nun noch mehr Sauen schießen – was sicher nicht zur Erholung der Preise beitragen wird. Die Jäger sind von zwei Seiten unter Druck: Bauern werfen ihnen vor, zu wenige Schweine zu schießen, Tierschützer kritisieren, zu viele Tiere würden erlegt.

Jäger und Ferkelzüchter Aiwanger moniert, der Freistaat Bayern unternehme zu wenig: „Meine Forderung wäre, die Jagd im Staatsforst auszudehnen auf Februar, März und April. Dann sind die Frischlinge vom letzten Jahr relativ leicht zu erlegen.“

Ein Mittel zur Erleichterung der Jagd könnte der Einsatz von Nachtsichtgeräten sein. Doch ein in Bayern geplanter Versuch wurde vom Bund verhindert, weil nur Polizei und Bundeswehr die Geräte nutzen dürfen. In NRW und Rheinland-Pfalz gibt es neue Anläufe. Der Einsatz von Nachtsichtgeräten wird in manchen Bundesländern intensiv diskutiert.

