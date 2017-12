Brände Wohnhaus brennt an Weihnachten nieder In Mittelfranken sind in der Nacht zum Montag bei einem Brand zwei Menschen verletzt worden. Die Ursache ist noch unklar.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug leuchtet an einem Feuerwehrfahrzeug. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Wilhelmsdorf.Bei dem Brand eines Wohnhauses in Wilhelmsdorf (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sind zwei Menschen verletzt worden und ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zum Montag im Inneren aus zunächst nicht geklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell in dem Holzgebäude ausbreitete. Ein 42-Jähriger und seine zehn Jahre jüngere Ehefrau konnten sich nach Angaben eines Sprechers leicht verletzt in Sicherheit bringen. Ihr Haus brannte jedoch vollständig nieder. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 250 000 Euro. Kriminalbeamte nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf.

