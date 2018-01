Extremismus

Wohnungen mutmaßlicher iranischer Agenten durchsucht

Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag in verschiedenen Bundesländern Wohnungen und Geschäftsräume von zehn mutmaßlichen iranischen Agenten durchsuchen lassen. Es bestehe der Verdacht „geheimdienstlicher Agententätigkeit“, sagte ein Sprecher der obersten Anklagebehörde in Karlsruhe. Das Nachrichtenmagazin „Focus“, das zuerst über die Aktion berichtet hatte, sprach von Durchsuchungen in Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern.